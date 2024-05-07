ProlongementSaint-Denis Porte de Paris > Paris Gare Rosa-Parks
Les perspectives des études de Schéma de Principe (SDP)
- Cours du Rû de Montfort (intention d'aménagement non contractuelle)
- Rue des Fillettes - Campus Condorcet (intention d'aménagement non contractuelle)
- La station du terminus Rosa Parks (intention d'aménagement non contractuelle)
- Le franchissement du canal Saint-Denis (intention d'aménagement non contractuelle)
- Vue piétonne de l’avenue Paul Vaillant Couturier (intention d'aménagement non contractuelle)
- Vue aérienne de l’avenue Paul Vaillant Couturier (intention d'aménagement non contractuelle)
Les perspectives des études préliminaires (DOCP)
- Perspective de la variante B de l’arrivée du tram T8 à Rosa-Parks
- Perspective de la variante A de l’arrivée du tram T8 à Rosa-Parks
- Perspective de la variante du terminus Rosa-Parks rue Gaston Tessier
- Perspective de la variante du terminus Rosa-Parks rue Gaston Tessier
- Perspective du futur tram T8 au niveau du franchissement du canal de Saint-Denis
- Perspective du futur tram T8 au croisement du cours du Ru de Montfort avec la rue Danielle Casanova
- Perspective du futur tram T8 à la station Condorcet, sur la rue des Fillettes
- Perspective du futur tram T8 à la station Front Populaire