Perspectives

Perspective de la variante B de l’arrivée du tram T8 à Rosa-Parks

Perspective de la variante A de l’arrivée du tram T8 à Rosa-Parks

Perspective de la variante du terminus Rosa-Parks rue Gaston Tessier

Perspective de la variante du terminus Rosa-Parks rue Gaston Tessier

Perspective du futur tram T8 au niveau du franchissement du canal de Saint-Denis

Perspective du futur tram T8 au croisement du cours du Ru de Montfort avec la rue Danielle Casanova

Perspective du futur tram T8 à la station Condorcet, sur la rue des Fillettes