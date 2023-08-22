Le secteur Franc-Moisin - Bel Air
Les enjeux du secteur
- Valoriser le patrimoine : le tramway continuera de longer le centre historique de Saint-Denis, desservira le Parc de la Légion d’Honneur et traversera la noue du Cour du Ru de Montfort entre les jardins familiaux du Fort de l’Est et le canal. Sur ce secteur, la question de la préservation du patrimoine est donc déterminante.
- Améliorer le cadre de vie : si le projet nécessite la coupe environ 90 arbres dans ce secteur, 70 seront replantés le long du tracé pour renforcer ou créer de nouveaux alignements et d’autres solutions sont à l’étude pour compenser les impacts du projet. Ces opportunités sont à travailler en concertation avec les habitants des quartiers impactés.
- Soutenir le dynamisme économique : l’arrivée du tramway doit favoriser l’installation de nouvelles activités sur le secteur et préserver l’avenir des activités économiques existantes, en particulier celles situées sur la rue Danielle Casanova.
- Reconnecter et apaiser la ville : le tramway doit venir faciliter le franchissement de l’autoroute A1 sur ce secteur. L’insertion du tramway nécessitera des ajustements du plan de circulation, notamment en lien avec la mise en sens unique de l'avenue Jeanne d’Arc et d’une partie de l’avenue Leroy des Barres et la création d’un secteur piéton au niveau du Lycée Suger.
Vue piétonne de l’avenue Paul Vaillant Couturier (intention d'aménagement non contractuelle)