Le secteur La Plaine
Les enjeux du secteur
- Atténuer les coupures urbaines : le tramway doit venir faciliter le franchissement de l’autoroute A86, du canal Saint Denis puis des voies ferrées au niveau du Stade de France. Le projet prévoit notamment la construction d’un nouveau pont au-dessus du canal Saint-Denis et passant sous l’A86. Il doit permettre la circulation des cycles, des piétons, des bus, et des véhicules lourds et légers, sur un itinéraire qui sert aux convois exceptionnels alors que le tram franchira le canal dans l’axe du Pont de Pressensé existant.
- Faire coexister toutes les mobilités : du fait du caractère très étroit du chemin du Cornillon, où seul le tramway pourra pas-ser, et dans le cadre de la piétonisation de la rue des Fillettes, la mise en place d’itinéraires cyclables dissociés du tracé du tramway est essentielle pour assurer la sécurité et le confort des cyclistes comme des piétons. Ainsi, entre le Stade de France et la place du Front populaire, les cyclistes traversant le secteur seront encouragés à emprunter des pistes réalisées par le projet sur des rues parallèles, à l’ouest du tracé du tramway. Cette approche vise à encourager les mobilités actives en limitant les conflits entre les usagers des différents modes pour éviter les accidents.
- Renforcer la végétalisation : comme sur les autres secteurs, réduire encore le nombre de coupes d’arbre sain est un enjeu majeur (près de 80 arbres concernés). Le potentiel de plantation à proximité immédiate de l’impact est plutôt favorable sur ce secteur avec 130 arbres nouveaux le long du tracé. Cela permettra de créer des îlots de fraicheur et d’ombrager les nouveaux espaces piétons dans cet espace actuellement très minéral.
- Préserver le cadre de vie : le tramway s’insère dans des rues étroites qui desservent de nombreux logements et établissements d’enseignement (campus, écoles, lycées). La qualité de l’insertion urbaine du tramway et l’atténuation des nuisances sonores et vibratoires représentent donc un enjeu particulièrement sensible pour ce secteur.
Le franchissement du canal Saint-Denis (intention d'aménagement non contractuelle)