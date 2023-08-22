Le secteur des Magasins Généraux
Les enjeux du secteur
- Ouvrir le parc d’activités sur la Ville : l’arrivée du tramway renforcera les liaisons entre cette zone d’activité et les quartiers résidentiels qui la jouxtent, en particulier le secteur de la ZAC des Mines Fillettes - une opération de requalification urbaine pilotée conjointement par Plaine Commune et la Ville de Paris. Ces évolutions permettront de garantir la continuité des liaisons en transport collectif et individuel (pistes cyclables, itinéraires piétons) et d’offrir au plus grand nombre l’accès aux lieux d’intérêt telle que la grande forêt urbaine aménagée par ICADE au sein du parc d’activité.
- Soutenir le dynamisme économique : le site des Entrepôts et des Magasins Généraux est aujourd’hui un parc d’activité dynamique accueillant de nombreux emplois. L’insertion du tramway a été pensée en concertation étroite avec les entre-prises de manière à tenir compte de leurs contraintes de fonctionnement. La coordination du chantier représente un enjeu particulièrement sensible sur ce secteur. Le phasage des travaux de tram et les déviations tiendront compte des besoins spécifiques des entreprises (accès, plage de travaux…) afin de garantir la bonne continuité des activités.
Station Front Populaire (intention d'aménagement non contractuelle)