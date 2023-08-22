Le secteur parisien
Les enjeux du secteur
- Franchir le périphérique et le boulevard des Maréchaux : le tramway traversera ces deux artères majeures de l'agglomération parisienne avant d’arriver à son nouveau terminus. Minimiser les impacts sur la circulation et garantir la priorité du tramway sur l’ensemble des carrefours routiers qui ponctuent l’avenue de la Porte d’Aubervilliers représente un enjeu majeur sur le secteur.
- Accompagner la requalification de la Porte d’Aubervilliers : le tramway représente une opportunité exceptionnelle de renforcer le caractère urbain et paysager de cette ligne de vie entre les arrondissements du 18e et du 19e et la commune d’Aubervilliers. L’enjeu social, paysager et écologique que représente ce réaménagement est d’autant plus significatif que le tramway viendra desservir des quartiers faisant l’objet de projets de renouvellement urbain majeurs. Si le projet occasionne la coupe d’environ 40 arbres sur cette section du tracé, le réaménagement du rond-point de la Place Skanderbeg et le confortement et l’extension du corridor arboré au centre de l’avenue jusqu’à l’avenue Victor Hugo à Aubervilliers permettra de planter plus de 100 arbres sur le secteur.
- Optimiser l’intermodalité : un enjeu majeur du secteur est la qualité des correspondances avec la gare RER E Rosa Parks, la station de tramway T3b et les arrêts des différentes lignes de bus desservant le pôle d’échange. Les échanges voyageurs se feront de plain-pied sur le grand parvis de Rosa Parks. Garantir la fluidité des circulations, la lisibilité, la sécurité et le confort des itinéraires de correspondance suppose des interventions ciblées sur le parvis (signalétique, végétalisation etc.). Celles-ci devront être conçues en concertation étroite avec les riverains et l’ensemble des acteurs impliqués.
La station du terminus Rosa Parks (intention d'aménagement non contractuelle)