Le financement et les acteurs
Financement
L'infrastructure
C'est-à-dire la construction du site propre, des stations et des aménagements urbains (trottoirs, chaussées, aménagements cyclables) nécessaires à l'insertion du Tzen 5. Elle est estimée à environ 117M€ HT (aux conditions économiques d'août 2014) et est financée par l'État et l'Union Européenne (21%), la Région Île-de-France (49%), le département du Val-de-Marne (26,55%) et la Ville de Paris (3,45%).
Le matériel roulant
C'est-à-dire les bus, leur coût est de 25,5M€ HT. Ils sont financés par Île-de-France Mobilités à 100%.
L'exploitation
L'exploitation est financée par Île-de-France Mobilités à 100%.
Acteurs
En finançant à hauteur de 21 % le projet de bus Tzen 5, l'État s'engage pour offrir aux franciliens des transports plus performants permettant d’avancer vers une ville durable et un mode de vie plus apaisé. L'État poursuit son objectif de rendre plus performant le réseau de transport en l'inscrivant dans la dynamique des territoires afin de mieux répondre aux besoins quotidiens des usagers, d’améliorer l’accès pour tous aux transports et ainsi renforcer l’attractivité de la région Île-de-France.
Pour répondre à la demande de tous les usagers, la Région investit massivement pour moderniser et agrandir le réseau de transports en commun. Conjointement avec Île-de-France Mobilités, la Région a engagé la révolution des transports depuis 2016 pour améliorer en profondeur les conditions de transport des Franciliens. La création de nouvelles lignes de bus à haut niveau de service fait partie de ce grand programme. La Région y consacre des moyens financiers très importants. Elle finance le projet de bus Tzen 5 à hauteur de 49 %.
Parce que c’est un enjeu social, économique et environnemental majeur, le département du Val-de-Marne est mobilisé et engagé pour améliorer la qualité et la quantité de l’offre de transports en commun sur le territoire. Il participe ainsi activement aux déploiements du réseau de tramways et de bus en site propre ainsi qu'aux prolongements des lignes de métro, et soutient la réalisation des nouvelles lignes du métro du Grand Paris Express. Le projet de bus Tzen 5 répond à cette exigence et le Département participe à son financement à hauteur de 26,55 %.
La lutte contre la pollution de l’air, provenant essentiellement du trafic routier, est un sujet de santé publique majeur et la Ville de Paris en a fait un enjeu important de ses politiques. Ainsi, la Ville de Paris participe activement au développement du réseau de transports en commun et à l’amélioration des liaisons entre Paris et les communes voisines. En complément des nouvelles solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle qu’elle met en place, elle agit pour des transports fiables et performants, au plus près des besoins des usagers. C’est pourquoi le projet de bus Tzen 5 prend tout son sens et sera cofinancé par la Ville de Paris à hauteur de 3,45 %.
En tant qu’autorité organisatrice de la mobilité durable en Île-de-France, Île-de-France Mobilités imagine, organise et finance des solutions innovantes pour répondre à toutes les mobilités. À l’écoute des Franciliens, elle travaille chaque jour pour améliorer leurs déplacements quotidiens. Pour cela, elle s’est engagée dans un ambitieux programme de modernisation des transports avec des budgets sans précédent (nouveaux trains et bus, renfort des lignes de bus). Île-de-France Mobilités investit en permanence pour améliorer l’accessibilité dans les gares, ce qui contribue à améliorer le confort de déplacement de l’ensemble des Franciliens. Davantage de moyens sont également déployés pour améliorer la sécurité des voyageurs (renforcement de la présence humaine sur le terrain, développement de la vidéoprotection…). Île-de-France Mobilités pense également la mobilité au sens large en offrant aux Franciliens de nouvelles solutions de mobilités pour leurs déplacements : Parcs Relais, places de stationnement pour les vélos avec les parkings vélos à proximité des gares, développement des espaces de micro-working dans les gares… Île-de-France Mobilités imagine ainsi en permanence de nouveaux services pour rendre vos déplacements plus simples et plus fluides, avec un réseau de transport qui grandit chaque jour. Île-de-France Mobilités est le maître d’ouvrage du projet, des études de conception jusqu’à l’enquête publique. Elle finance à 100 % le matériel roulant du Tzen 5.