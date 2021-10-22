Le financement et les acteurs

Acteurs

En finançant à hauteur de 21 % le projet de bus Tzen 5, l'État s'engage pour offrir aux franciliens des transports plus performants permettant d’avancer vers une ville durable et un mode de vie plus apaisé. L'État poursuit son objectif de rendre plus performant le réseau de transport en l'inscrivant dans la dynamique des territoires afin de mieux répondre aux besoins quotidiens des usagers, d’améliorer l’accès pour tous aux transports et ainsi renforcer l’attractivité de la région Île-de-France.

Pour répondre à la demande de tous les usagers, la Région investit massivement pour moderniser et agrandir le réseau de transports en commun. Conjointement avec Île-de-France Mobilités, la Région a engagé la révolution des transports depuis 2016 pour améliorer en profondeur les conditions de transport des Franciliens. La création de nouvelles lignes de bus à haut niveau de service fait partie de ce grand programme. La Région y consacre des moyens financiers très importants. Elle finance le projet de bus Tzen 5 à hauteur de 49 %.

Parce que c’est un enjeu social, économique et environnemental majeur, le département du Val-de-Marne est mobilisé et engagé pour améliorer la qualité et la quantité de l’offre de transports en commun sur le territoire. Il participe ainsi activement aux déploiements du réseau de tramways et de bus en site propre ainsi qu'aux prolongements des lignes de métro, et soutient la réalisation des nouvelles lignes du métro du Grand Paris Express. Le projet de bus Tzen 5 répond à cette exigence et le Département participe à son financement à hauteur de 26,55 %.

La lutte contre la pollution de l’air, provenant essentiellement du trafic routier, est un sujet de santé publique majeur et la Ville de Paris en a fait un enjeu important de ses politiques. Ainsi, la Ville de Paris participe activement au développement du réseau de transports en commun et à l’amélioration des liaisons entre Paris et les communes voisines. En complément des nouvelles solutions de mobilité alternatives à la voiture individuelle qu’elle met en place, elle agit pour des transports fiables et performants, au plus près des besoins des usagers. C’est pourquoi le projet de bus Tzen 5 prend tout son sens et sera cofinancé par la Ville de Paris à hauteur de 3,45 %.