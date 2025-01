Dans les coulisses du projet T Zen 5 : une réalisation complexe

Date de publication: 22 février 2021

Un projet tel que celui du T Zen 5 implique de nombreuses procédures réglementaires, pouvant avoir des conséquences sur le calendrier du projet.

Par exemple, la proximité du projet aux bords de Seine implique la prise en compte les risques de crue et a soumis le projet à la procédure d’autorisation environnementale. Dans ce cadre, une attention accrue a été portée à la protection de la faune et de la flore, par endroits spécifiques aux berges. C’est pourquoi un diagnostic écologique a été mené, afin d’identifier les espèces animales et végétales locales en présence et éviter ou réduire tout impact sur leur environnement

Le T Zen 5 s’inscrit également dans un territoire riche en histoire, comme le prouvent les vestiges d’occupations humaines datant de la préhistoire jusqu’à la période médiévale mis au jour à la ZAC Gare Ardoines, à Vitry-sur-Seine. Par précaution, l’organisation d’un diagnostic d’archéologie préventive sur la parcelle du futur dépôt-bus permettra d’évaluer l’intérêt patrimonial du site avant tous travaux.

Toutes ces études et procédures sont longues et d’une durée incompressible. Ainsi, le calendrier du projet est dépendant de l’obtention de l’autorisation environnementale et du résultat du diagnostic archéologique, mais aussi des délais d’exécution des travaux de déviation de réseaux concessionnaires qui doivent être réalisés en amont des travaux du T Zen 5.

Les impacts sur le calendrier du T Zen 5 sont certes importants, mais ces actions font partie intégrante de la vie d’un projet soucieux de son environnement urbain, patrimonial et naturel.

©Egis