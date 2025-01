Parcourez le tracé du bus T Zen 5

Date de publication: 13 février 2023

Découvrez ou re-découvrez le tracé du bus T Zen 5. Long de 9,5 kms, il reliera le 13e arrondissement de Paris à Choisy-le-Roi en passant par Ivry-sur-Seine et Vitry-sur-Seine. Avec ses 19 stations, le tracé du nouveau bus T Zen 5 participera au développement économique et urbain des territoires parisiens et val-de-marnais à l’Ouest de la Seine.

Le bus T Zen5 est un mode de transport innovant, fiable et performant qui contribuera à dynamiser l’évolution de ce territoire et renforcera l’intermodalité.