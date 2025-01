Des premières concrétisations

Date de publication: 2 décembre 2019

Le projet de bus T Zen 5 présente la particularité de s’intégrer dans un territoire en pleine mutation. Son tracé a été pensé pour desservir au plus proche les pôles de logements et d’activités actuels et en cours de création. Ainsi, il s’insèrera sur la voirie existante, mais aussi sur bon nombre de voiries en cours de reprise ou de création.

Ile-de-France Mobilités pilote le projet et assure la cohérence de l’ensemble du tracé mais délègue la réalisation de certains tronçons aux maîtres d’ouvrages des projets partenaires. Il en résulte que certains aménagements sont réalisés « en avance de phase », c’est-à-dire en anticipation des travaux menés en propre par Ile-de-France Mobilités. Ils consistent en la réalisation :

Du site propre

De voies cyclables

De quais accessibles

Par la suite, Ile-de-France Mobilité équipera les stations d’abris, d’assises et d’information voyageurs.

Aujourd’hui, de nombreux bus bénéficient d’ores et déjà du site propre et des nouveaux quais réalisés le long du quai Marcel Boyer et du boulevard Paul Vaillant Couturier, à Ivry-sur-Seine. Ces travaux ont été menés par le Département du Val de Marne et la SADEV 94 dans le cadre de la requalification de la RD 19. Ils s’accompagnent d’environ 1,5km de piste cyclable, facilitant et sécurisant les déplacements vélo le long de cet axe. Le rond-point de la Place Gambetta a quant à lui été percé par la SADEV 94, afin de permettre une traversée rapide et confortable par les futurs bus T Zen 5.