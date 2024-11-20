Découvrez le premier épisode de la série « Le Tzen 5 raconté par… » sur la nouvelle page Facebook du projet !

Retrouvez dans ce premier épisode de la série « Le Tzen 5 raconté par… » la présentation des grandes caractéristiques du projet, les étapes de son élaboration progressive et le rôle d’Ile-de-France Mobilités dans la coordination, minutieuse et indispensable, des travaux concessionnaires débutés en 2022 pour préparer l'arrivée de la ligne Tzen 5.

Autre fait notable marquant l'avancée du projet : les marchés de travaux ligne viennent d'être publiés pour recueillir, dans un premier temps, les candidatures des entreprises travaux qui auront en charge l'aménagement des infrastructures permettant d'accueillir le Tzen 5 !

