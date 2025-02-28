Le second épisode de la série « Le Tzen 5 raconté par… » est en ligne !

Retrouvez dans ce second épisode de la série « Le Tzen 5 raconté par… » la façon dont les travaux concessionnaires de dévoiement des réseaux d'assainissement se déroulent sur site à Ivry-sur-Seine. D'une importance capitale et d'une technicité de pointe, ces opérations consistent à préparer l'arrivée du Tzen 5 en déplaçant les réseaux situés sous le futur site propre.

Cet interview démontre l'utilité fondamentale des travaux concessionnaires dans le cadre du projet Tzen 5 et rappelle le rôle essentiel joué par Ile-de-France Mobilités dans leur bon déroulé sur le terrain.

Crédit vidéo: ©16PROD