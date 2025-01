Découvrez les futurs bus T Zen 5 !

Date de publication: 21 mars 2023

Fréquent, fiable, prioritaire aux feux, accessible à tous et clairement identifiable… le bus T Zen présente de nombreux atouts !

Le T Zen 5 est un projet inédit en Île-de-France grâce à des véhicules combinant trois caractéristiques : des bus biarticulés (24 mètres), 100% électriques et circulant grâce à un rechargement au sol.

Ce nouveau matériel, innovant et plus performant, est entièrement accessible aux personnes à mobilité réduite (PMR). Tous les bus T Zen 5 seront spacieux, lumineux, climatisés, équipés de portes coulissantes larges et munis d’un système de vidéosurveillance.

Favorisant le report modal de la voiture vers les transports en commun, grâce à des véhicules capacitaires et respectueux de l’environnement, le projet s’inscrit dans la politique ambitieuse d’Île-de-France Mobilités en termes de développement durable.

Crédit photo : ©Ile-de-France Mobilités