La desserte des Ardoines

Date de publication: 15 février 2023

Situé à Vitry-sur-Seine, le projet des Ardoines est l’une des plus importantes opérations d’aménagement en France et constitue la principale zone d’activités de la ville. Ce projet mixte accueillera des immeubles de bureaux, des espaces d’activités et des commerces.

En plus du RER C, l’accessibilité sera renforcée avec la future station T Zen 5, l’arrivée de la ligne 15 du Grand Paris Express et de nouvelles lignes de bus.

Les travaux qui ont été réalisés, ont notamment permis la construction d’un pont reliant la l’impasse des Ateliers à la rue Léon Geffroy qu’empruntera le T Zen 5 à sa mise en service. Cela permettra notamment d’améliorer la desserte du quartier, l’accès à la future gare des Ardoines, ainsi qu’aux équipements, bureaux et logements qui seront construit.