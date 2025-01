Nouvelle étape franchie pour le bus T Zen 5 !

Date de publication: 21 novembre 2020

Une étape majeure de la vie du projet a été franchie en octobre dernier, avec l’approbation en conseil d’Ile-de-France Mobilités des études d’Avant-Projet (AVP) et de la convention de financement de la suite des études et des premiers travaux. À cette occasion, une première tranche de financement de 27millions d’euros a également été attribuée par la Région Île-de-France, le Département du Val de Marne, l’État et la Ville de Paris.

En effet, ces études fixent l’ensemble des caractéristiques du projet : l’implantation de la plateforme des bus Tzen5, l’emplacement des stations, ainsi que la signalisation routière, l’équipement des stations, les aménagements cyclables et paysagers, le stationnement, …

Et maintenant ?

L’équipe projet et ses partenaires s’attèlent déjà à la préparation des études projet (études PRO). Elles permettront de préciser les études dans leurs moindres détails techniques : c’est la dernière ligne droite avant de lancer les marchés d’entreprises travaux !