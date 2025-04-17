Suivez-vous la nouvelle page Facebook du Tzen 5 ?

Pour marquer l'entrée dans une année charnière pour le projet, : Île-de-France Mobilités a fait le choix de créer une nouvelle page Facebook dédiée !

Alimentée en continu, elle est votre référence pour vous informer sur les grandes avancées du projet et les actualités des travaux. Reportages photos, illustrations, interviews d'acteurs du projet, etc : vous y retrouverez toutes les informations de ce projet qui se dessine progressivement tout en transformant le territoire à mesure de l'avancée des travaux concessionnaires, préparatoires et en avance de phase préparant le terrain pour l'arrivée de la ligne.

Abonnez-vous et n'hésitez pas à la partager dans votre réseau !