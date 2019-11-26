Qu’est-ce qu’un bus T Zen ?

Date de publication: 26 novembre 2019

Depuis près de 10 ans, Île-de-France Mobilités développe une offre de transport particulière : les bus T Zen. Ce mode de transport allie la performance et la qualité de service du tramway à la souplesse du bus.

Fréquent, fiable, prioritaire aux feux, accessible à tous et clairement identifiable… le bus T Zen présente de nombreux atouts !

Le T Zen 5 est un projet innovant et unique en Ile-de-France : ses bus seront à la fois bi-articulés et 100% électriques. Favorisant le report modal vers des véhicules capacitaires et respectueux de l’environnement, le projet s’inscrit dans la politique ambitieuse d’Ile-de-France Mobilités en termes de développement durable.

Pour tout savoir sur les avantages du bus T Zen