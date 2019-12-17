Le bus Tzen 5 au cœur de la Confluence

Date de publication: 17 décembre 2019

Le bus Tzen 5 s’intègrera au cœur de la ZAC d’Ivry Confluences, desservant au plus proche ses futurs logements et activités par trois stations Gambetta*, Gunsbourg* et Baignade*.

La Ville d’Ivry-sur-Seine et SADEV 94, maîtres d’ouvrage de ce projet d’aménagement, créent actuellement de nouvelles voiries. Parmi elles, la voie Ciblex et le Cours Sud accueilleront notamment la plateforme du bus Tzen 5.

Le saviez-vous ?

Lundi 16 décembre a été inauguré le lieu de concertation dédié à l’ensemble du projet urbain d’Ivry Confluences : La Miroiterie.

Pour le découvrir rendez-vous au 110 boulevard Paul Vaillant-Couturier, 94200 Ivry-sur-Seine.

*Les noms des stations sont provisoires