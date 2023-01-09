L’autorisation environnementale est obtenue, une bonne nouvelle pour le projet !

Date de publication: 9 janvier 2023

Le projet TZEN5 continue d’avancer !

L’aménagement de cette nouvelle ligne de transport Tzen 5, qui longe la Seine, était soumis à une procédure préalable à la délivrance de l’autorisation environnementale, exigée au titre de la Loi sur l’eau.

L’enquête publique environnementale s’est donc tenue durant l’été 2022. Suite aux avis favorables de la commissaire enquêtrice et du CODERST (Conseil Départemental de l’Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques), l’arrêté d’autorisation interpréfectoral a été délivré le 14 décembre 2022.

Celui-ci permet le démarrage des travaux. L’obtention de cette autorisation est une excellente nouvelle pour la suite du projet.