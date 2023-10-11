Le Tzen 5 en images !

Date de publication : 11 octobre 2023

Lors du salon Busworld à Bruxelles, les futurs bus Tzen ont été révélés !

Pour les projets Tzen 5 et Tzen 4, le même "matériel roulant" a été choisi, à savoir des biarticulés dernière génération de 24m de long, 100% électriques avec recharge au sol en moins de 5 min !

Biarticulés (24 mètres), 100% électriques et circulant grâce à un rechargement au sol, les bus Tzen 4, qui circuleront entre Viry-Châtillon et Corbeil-Essonnes, seront identiques aux bus Tzen 5.

Crédit photo : ©Ile-de-France Mobilités