Les travaux préparatoires à la réalisation de la ligne de bus Tzen 5 démarrent

Date de publication: 19 janvier 2023

Dans le cadre des travaux préparatoires à la réalisation de la ligne de bus Tzen 5, certains arbres d’alignement doivent être retirés. Ces travaux sont indispensables pour permettre ensuite l’implantation de la voie dédiée au bus sur la chaussée.

Mobile, le chantier se déplace en veillant à limiter au maximum la gêne occasionnée.

Afin de prendre en compte les enjeux écologiques, les interventions sont réalisées en dehors de la période de nidification des oiseaux et de reproduction des chauves-souris. Le bois des arbres sera recyclé.

Pour en savoir plus, téléchargez les infos-travaux.