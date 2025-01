Une nouvelle avenue pour Ivry-sur-Seine !

Date de publication: 25 novembre 2021

A Ivry-sur-Seine, l’avenue de l’Industrie a été achevée et ouverte à tous à l’été !

Cette nouvelle voie de la ZAC Ivry Confluences, réalisée par la SADEV 94, accueille d’ores et déjà le site propre du futur T Zen 5 et permettra ainsi une desserte au cœur de ce nouveau quartier en construction. Dès la fin des travaux reliant l’avenue de l’industrie à la place Gambetta, les bus et notamment la ligne de bus 25 préfigurant le T Zen 5, emprunteront la plateforme dédiée.

En attendant, ses aménagements paysagers, sa piste cyclable à double sens en îlot central ainsi que ses larges trottoirs, font déjà le bonheur des cyclistes, joggeurs et promeneurs.

Photos © C. Chigot