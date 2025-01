L’insertion urbaine et paysagère du Tzen 5 dans Choisy-le-Roi

Des alignements d’arbres arbres seront plantés dans la continuité de ceux de la rue Léon Geffroy sur le trottoir côté est, de façon à ménager deux places de stationnement entre chacun, et sur le trottoir côté ouest, afin d'apporter ombre et confort aux usagers du trottoir et de la piste cyclable. Des espaces seront créés entre certains massifs de pieds d’arbres pour l'aménagement de « salons de verdure » (tabourets individuels reposants sur des pavés enherbés), contribuant à l'embellissement et l'amélioration du confort des espaces publics de ce secteur.

La station Régnier-Marcailloux*, le terminus sud du bus Tzen 5, sera implantée au croisement des rues Régnier, Marcailloux et de l’avenue de Lugo. La connexion entre le terminus sud du Tzen 5 et le pôle bus (TVM, 393) , le T9 et le RER C sera assurée par une voie piétonne cheminant à travers le quartier Henri Barbusse (en 6 minutes).