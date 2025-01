L’insertion urbaine et paysagère du Tzen 5 dans Ivry-sur-Seine

Le parcours du Tzen 5 pénètre dans Ivry-sur-Seine via le quai Marcel Boyer, où se situera la station Bruneseau - Marcel Boyer *. Dans ce secteur, il s’insère au sein d’un aménagement réalisé dans le cadre des opérations de requalification de la RD19 d’une part et de la réalisation de la ZAC Ivry Confluences d’autre part. De fait, Île-de-France Mobilités n’interviendra que de matière légère et surfacique sur ce secteur, pour équiper et habiller les stations.

Le bus Tzen 5 desservira le quai Marcel Boyer et le boulevard Paul Vaillant Couturier jusqu’à la place Gambetta grâce à 3 stations implantées sur ce linéaire. Sur toute cette section, le bus Tzen 5 empruntera le site propre réalisé de manière anticipée par le Département du Val-de-Marne et la SADEV 94. Du nord au sud, la plateforme est insérée en position latérale, du côté ouest du quai Marcel Boyer, puis du côté est sur le boulevard Paul Vaillant Couturier jusqu’à la place Gambetta, où sera implantée une station.

Après la future station Gambetta*, le Tzen5 desservira ensuite un projet majeur du territoire, la ZAC Ivry Confluences, portée par la Ville d’Ivry et la SADEV 94, prévoyant la création de 19 000 emplois, l’arrivée de 11 à 14 000 habitants et la création de 70 à 80 classes d’écoles, d’un collège de 600 élèves et d’un pôle universitaire. L’arrivée du Tzen 5 facilitera ainsi l’accès et la desserte de cette nouvelle zone en pleine mutation.

Comme pour le boulevard Paul Vaillant Couturier, le bus Tzen 5 empruntera le site propre réalisé dans le cadre des opérations de voirie de la ZAC Ivry Confluences : la « voie Ciblex » dédiée aux transports en commun et « Le Cours Sud » où, sur cette voie, le bus Tzen 5 circule de manière latérale côté ouest. Deux stations sont prévues sur ce secteur : Maurice Gunsbourg* et Baignade*.