Bus

Nouvelle ligneParis > Choisy-le-Roi

Photos

Mis à jour le

Les travaux du COB et le linéaire de la palissade

  Reportage terrain sur le chantier du COB, juillet 2025
  • Reportage terrain sur le chantier du COB, juillet 2025
  • Reportage terrain sur le chantier du COB, juillet 2025
  • Reportage terrain sur le chantier du COB, juillet 2025
  • Reportage terrain sur le chantier du COB, juillet 2025
  • Reportage terrain sur le chantier du COB, juillet 2025
  • Photo de la panneautique installée en juin 2025
  • Photo de la panneautique installée en juin 2025
  • Photo de la panneautique installée en juin 2025
  • Photo de la panneautique installée en juin 2025
  • Photo de la panneautique installée en juin 2025

Les évolutions du site du futur Centre Opérationnel Bus (COB) au fil des ans - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi

Reportage terrain - 2025

  • 2025 - avenue de France, Pars
  • 2025 - Place Farhat Hached, Paris
  • 2025 - rue Berlier, Paris
  • 2025 - rue Bruneseau, Paris
  • 2025 - Rue Berlier, Paris / quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - quai Marcel Boyer, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2025 - rue Edith Clavell, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - rue Berthie-Albrecht / quai Jules Guesde Vitry-sur-Seine
  • 2025 - vue sur le pont de franchissement des voies ferrées, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - vue depuis le pont de franchissement des voies ferrées, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - vue depuis le pont de franchissement des voies ferrées, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - impasse des Ateliers, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • 2025 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2025 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi

Reportage terrain - 2024

  • 2024 - avenue de France, Paris
  • 2024 - avenue de France, Paris
  • 2024 - Place Farhat Hached, Paris
  • 2024 - Place Farhat Hached, Paris
  • 2024 - Rue Berlier, Paris
  • 2024 - Rue Berlier, Paris
  • 2024 - rue Berlier, Paris / quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
  • 2024 - Quais d'Ivry, Ivry-sur-Seine
  • 2024 - place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine (vue sur site propre réalisé en avance de phase
  • 2024 - place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
  • 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine (vue sur site propre réalisé en avance de phase)
  • 2024 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - rue Berthie Albrecht, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - pont de franchissement des Ardoines en construction, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - pont de franchissement des Ardoines en construction, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • 2024 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine (vue sur site propre réalisé en avance de phase)

Reportage terrain - 2023

  • 2023 - Quais d'Ivry, Ivry-sur-Seine
  • 2023 - Av. de France, Paris
  • 2023 - ZAC Ivry Confluences, Ivry-sur-Seine
  • 2023 - ZAC Ivry Confluences
  • 2023 - Rue E. Cavell, Vitry-sur-Seine
  • 2023 - Gare des Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2023 - Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • 2023 - Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • 2023 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2023 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2023 - Ligne T3a, Paris
  • 2023 - Parking vélo, Ivry-sur-Seine
  • 2023 - Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
  • 2023 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2023 - rue Berlier, Paris
  • 2023 - rue Bruneseau, Paris
  • 2023 - Rue Berlier, Paris 13e
  • 2023 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine

Reportage terrain - 2022

  • Tours Duo, Paris 13ème
  • Rue Bruneseau, Paris 13ème
  • Rue Bruneseau, Paris 13ème
  • Rue Berlier, Paris 13ème
  • Rue Berlier, Paris 13ème
  • Boulevard Paul-Vaillant-Couturier, Ivry-sur-Seine
  • Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
  • ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • Rue Berthie Albrecht, Vitry-sur-Seine
  • Rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
  • Pont de franchissement des voies ferrées, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • Pont de franchissement des voies ferrées, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • Zac Gare Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
  • Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi

Reportage terrain - 2021

  • Place Farhat Hached, Paris 13ème
  • Place Farhat Hached, Paris 13ème
  • Place Farhat Hached, Paris 13ème
  • Rue Berlier, Paris 13ème
  • Quai Marcel Boyer, Ivry-sur-Seine
  • Voie Ciblex, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • Voie Ciblex, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • Cours Sud, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • Cours Sud, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • Pont de franchissement des voies ferrées, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • ZAC Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • Site du futur Centre Opérationnel Cob (COB)

Reportage terrain - 2020

  • 2020 - terminus du Tzen 5, cheminement piéton., avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2020 - terminus du Tzen 5, cheminement piéton., avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2020 - terminus du Tzen 5, avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2020 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2020 - pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2020 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2020 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2020 - place Gambetta, Ivry-sur-Seine
  • 2020 - boulevard Paul Vaillant Couturier, Ivry-sur-Seine
  • 2020 - quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
  • 2020 - quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
  • 2020 - rue Bruneseau, , Paris
  • 2020 - rue Berlier, Paris
  • 2020 - place Farhat Hached, Paris
  • 2020 - avenue de France, Paris

Reportage terrain - 2019

  • 2019 - terminus Marcailloux, Choisy-le-Roi
  • 2019 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2019 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
  • 2019 - pont et gare d'Ardoines, Vitry-sur-Seine
  • 2019 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2019 - rue Berthie-Albrecht, Vitry-sur-Seine
  • 2019 - pont du Port-à-l'Anglais, quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2019 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
  • 2019 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
  • 2019 - boulevard Paul-Vaillant Couturier, Ivry-sur-Seine
  • 2019 - quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
  • 2019 - Paris, rue Berlier, Paris
  • 2019 - Place Farhat Hached, Paris
  • 2019 - Place Farhat Hached, Paris