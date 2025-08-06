Nouvelle ligneParis > Choisy-le-Roi
Photos
Mis à jour le
Les travaux du COB et le linéaire de la palissade
- Reportage terrain sur le chantier du COB, juillet 2025
- Reportage terrain sur le chantier du COB, juillet 2025
- Reportage terrain sur le chantier du COB, juillet 2025
- Reportage terrain sur le chantier du COB, juillet 2025
- Reportage terrain sur le chantier du COB, juillet 2025
- Reportage terrain sur le chantier du COB, juillet 2025
- Photo de la panneautique installée en juin 2025
- Photo de la panneautique installée en juin 2025
- Photo de la panneautique installée en juin 2025
- Photo de la panneautique installée en juin 2025
- Photo de la panneautique installée en juin 2025
Les évolutions du site du futur Centre Opérationnel Bus (COB) au fil des ans - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
Reportage terrain - 2025
- 2025 - avenue de France, Pars
- 2025 - Place Farhat Hached, Paris
- 2025 - rue Berlier, Paris
- 2025 - rue Bruneseau, Paris
- 2025 - Rue Berlier, Paris / quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2025 - quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2025 - quai Marcel Boyer, Ivry-sur-Seine
- 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2025 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2025 - rue Edith Clavell, Vitry-sur-Seine
- 2025 - rue Berthie-Albrecht / quai Jules Guesde Vitry-sur-Seine
- 2025 - vue sur le pont de franchissement des voies ferrées, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2025 - vue depuis le pont de franchissement des voies ferrées, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2025 - vue depuis le pont de franchissement des voies ferrées, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2025 - impasse des Ateliers, Vitry-sur-Seine
- 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2025 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2025 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2025 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
Reportage terrain - 2024
- 2024 - avenue de France, Paris
- 2024 - avenue de France, Paris
- 2024 - Place Farhat Hached, Paris
- 2024 - Place Farhat Hached, Paris
- 2024 - Rue Berlier, Paris
- 2024 - Rue Berlier, Paris
- 2024 - rue Berlier, Paris / quai d'Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2024 - Quais d'Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2024 - place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine (vue sur site propre réalisé en avance de phase
- 2024 - place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
- 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2024 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine (vue sur site propre réalisé en avance de phase)
- 2024 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2024 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2024 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2024 - rue Berthie Albrecht, Vitry-sur-Seine
- 2024 - rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
- 2024 - pont de franchissement des Ardoines en construction, Vitry-sur-Seine
- 2024 - pont de franchissement des Ardoines en construction, Vitry-sur-Seine
- 2024 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2024 - rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine (vue sur site propre réalisé en avance de phase)
Reportage terrain - 2023
- 2023 - Quais d'Ivry, Ivry-sur-Seine
- 2023 - Av. de France, Paris
- 2023 - ZAC Ivry Confluences, Ivry-sur-Seine
- 2023 - ZAC Ivry Confluences
- 2023 - Rue E. Cavell, Vitry-sur-Seine
- 2023 - Gare des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2023 - Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2023 - Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- 2023 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2023 - Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2023 - Ligne T3a, Paris
- 2023 - Parking vélo, Ivry-sur-Seine
- 2023 - Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
- 2023 - Pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2023 - rue Berlier, Paris
- 2023 - rue Bruneseau, Paris
- 2023 - Rue Berlier, Paris 13e
- 2023 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
Reportage terrain - 2022
- Tours Duo, Paris 13ème
- Rue Bruneseau, Paris 13ème
- Rue Bruneseau, Paris 13ème
- Rue Berlier, Paris 13ème
- Rue Berlier, Paris 13ème
- Boulevard Paul-Vaillant-Couturier, Ivry-sur-Seine
- Place Léon Gambetta, Ivry-sur-Seine
- ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- Quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- Rue Berthie Albrecht, Vitry-sur-Seine
- Rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
- Pont de franchissement des voies ferrées, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- Pont de franchissement des voies ferrées, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- Zac Gare Ardoines, Vitry-sur-Seine
- Rue Léon Geffroy, Vitry-sur-Seine
- Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- Avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
Reportage terrain - 2021
- Place Farhat Hached, Paris 13ème
- Place Farhat Hached, Paris 13ème
- Place Farhat Hached, Paris 13ème
- Rue Berlier, Paris 13ème
- Quai Marcel Boyer, Ivry-sur-Seine
- Voie Ciblex, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- Voie Ciblex, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- Cours Sud, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- Cours Sud, ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- Pont de franchissement des voies ferrées, Les Ardoines, Vitry-sur-Seine
- ZAC Ardoines, Vitry-sur-Seine
- Site du futur Centre Opérationnel Cob (COB)
Reportage terrain - 2020
- 2020 - terminus du Tzen 5, cheminement piéton., avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2020 - terminus du Tzen 5, cheminement piéton., avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2020 - terminus du Tzen 5, avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2020 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2020 - pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2020 - pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2020 - pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2020 - pont des Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - rue Edith Cavell, Vitry-sur-Seine
- 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - quai Jules Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2020 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2020 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2020 - place Gambetta, Ivry-sur-Seine
- 2020 - boulevard Paul Vaillant Couturier, Ivry-sur-Seine
- 2020 - quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
- 2020 - quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
- 2020 - rue Bruneseau, , Paris
- 2020 - rue Berlier, Paris
- 2020 - place Farhat Hached, Paris
- 2020 - avenue de France, Paris
Reportage terrain - 2019
- 2019 - terminus Marcailloux, Choisy-le-Roi
- 2019 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2019 - avenue de Lugo, Choisy-le-Roi
- 2019 - pont et gare d'Ardoines, Vitry-sur-Seine
- 2019 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2019 - rue Berthie-Albrecht, Vitry-sur-Seine
- 2019 - pont du Port-à-l'Anglais, quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2019 - quai Jules-Guesde, Vitry-sur-Seine
- 2019 - ZAC Ivry Confluence, Ivry-sur-Seine
- 2019 - boulevard Paul-Vaillant Couturier, Ivry-sur-Seine
- 2019 - quai Marcel-Boyer, Ivry-sur-Seine
- 2019 - Paris, rue Berlier, Paris
- 2019 - Place Farhat Hached, Paris
- 2019 - Place Farhat Hached, Paris