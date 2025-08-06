Reportage terrain sur le chantier du COB, juillet 2025

Reportage terrain sur le chantier du COB, juillet 2025

Reportage terrain sur le chantier du COB, juillet 2025

Reportage terrain sur le chantier du COB, juillet 2025

Reportage terrain sur le chantier du COB, juillet 2025

Reportage terrain sur le chantier du COB, juillet 2025

Photo de la panneautique installée en juin 2025

Photo de la panneautique installée en juin 2025

Photo de la panneautique installée en juin 2025

Photo de la panneautique installée en juin 2025