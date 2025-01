L’insertion urbaine et paysagère du Tzen 5 dans Paris 13ème

Le terminus nord de la ligne, la station Grands Moulins*, sera situé dans le 13e arrondissement de Paris, sur l’avenue de France, au niveau du carrefour avec la rue des Grands Moulins pour permettre la correspondance avec la ligne de RER C et la ligne 14 du métro ainsi que la desserte des pôles d’activités de l’opération Paris Rive Gauche.

Sur l'avenue de France, la plateforme du bus sera insérée latéralement dans les deux sens de circulation et celle-ci est maintenue à 2×1 voies pour les voitures.

Une autre station sera aménagée sur ce secteur, Porte de France*, au croisement avec le Boulevards des Maréchaux et au droit de la place Farhat Hached, en cours d'aménagement dans le cadre de l'opération Paris Rive Gauche. Cette station offrira une correspondance avec le tramway T3a et la desserte les habitations et les immeubles de grande hauteur du quartier en pleine mutation.

Le tracé du bus Tzen 5 se poursuit dans Paris 13eme via le secteur Bruneseau, toujours partie intégrante de l’opération d’aménagement Paris Rive Gauche. Dans ce secteur, l’itinéraire est dissocié : dans le sens nord-sud il circulera via la rue Bruneseau et dans le sens sud-nord via le quai d’Ivry et la rue Jean-Baptiste Berlier.