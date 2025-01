L’insertion urbaine et paysagère du Tzen 5 dans Vitry-sur-Seine

Le Tzen 5 poursuivra son parcours rue Léon Mauvais, où le stationnement supprimé et la voirie utilisée par le Tzen 5 mise en double sens, en direction de la ZAC Gare Ardoines, grâce au nouveau pont de franchissement des voies ferrées (livraison prévue horizon 2025). Deux stations sont prévues à ce niveau (Grande Halle* et Gare Ardoines*), dont l’une aura vocation à permettre la correspondance avec la gare des Ardoines (interconnexion entre la future ligne 15 du Grand Paris Express et le RER C).

Après la traversée du pont, le parcours du Tzen 5 se poursuit en direction de Choisy-le-Roi via la rue Léon Geffroy. A ce niveau, le projet prévoit la restitution de deux voies de circulation dans chaque sens et du stationnement latéral des deux côtés. Le site propre du Tzen 5 est inséré en axial et une station (Voltaire*) sera implantée pour permettre la desserte des activités économiques présentes le long de la rue ainsi que la cité d’habitation Balzac. Le linéaire cyclable le long du Tzen 5 se poursuit avec l’aménagement d’une piste cyclable bidirectionnelle côté ouest.

Plusieurs nouveaux alignements d’arbres seront plantés sur ce secteur, en remplacement de certains, supprimés pour permettre l’aménagement la plateforme en site propre. Ces alignements plantés de part et d’autre des voies seront agencés de façon à ménager deux places de stationnement entre chaque arbre et à maintenir une inter distance commune avec le nord de la rue Léon Geoffroy située dans la ZAC. Les larges fosses d’arbres seront aménagées à leurs pieds formant des ilots de verdure entre les stationnements afin de conserver un sol vivant et perméable.