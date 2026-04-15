Le Plan des mobilités en Île-de-France

Une élaboration pilotée par Île-de-France Mobilités

Pilotée par Île-de-France Mobilités, l’élaboration du Plan des mobilités a reposé sur la mobilisation de tous les acteurs de la mobilité en Île-de-France :

La Région Île-de-France

L'État

Les départements, les intercommunalités et les communes

Les opérateurs et acteurs du transport des personnes et des marchandises

Les associations et les acteurs économiques du territoire

Île-de-France Mobilités a organisé de nombreux ateliers de travail avec toutes ces parties prenantes. L’objectif était de recueillir leurs idées et de connaître leurs priorités pour le futur des mobilités, en tenant compte de la diversité des territoires d’Île-de-France, des parties les plus dense jusqu’aux territoires les plus ruraux.

La concertation réglementaire a été organisée par la Région Île-de-France, avec en particulier une enquête publique à laquelle tous les Franciliens ont été invités à participer pour donner leur avis sur le projet de plan.

Des objectifs ambitieux pour répondre aux grands enjeux franciliens

Le Plan des mobilités vise à faire évoluer les pratiques de déplacements vers une mobilité plus durable à l’horizon 2030.

Pour cela, des objectifs ambitieux ont été fixés :

Préserver l’environnement et la santé de tous

26% d’émissions de gaz à effet de serre entre 2019 et 2030

Respect des valeurs limites réglementaires de concentration de polluants atmosphériques partout en Île-de-France

50% de tués et blessés graves sur les routes et dans les rues d’Île-de-France (entre 2015-2019 et 2025-2029)

Faire évoluer l’usage des différents modes pour une mobilité plus durable

15% de déplacements en voiture et en deux-roues motorisés (entre 2019 et 2030)

+ 15% de déplacements en transports en commun (entre 2023 et 2030)

Multiplication par 3 des déplacements à vélo

Aller vers un parc de véhicules routiers plus propre en 2030