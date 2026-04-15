Le Plan des mobilités en Île-de-France
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Le Plan des mobilités en Île-de-France, approuvé par le Conseil régional le 24 septembre 2025, fixe le cadre de toutes les politiques de mobilité en Île-de-France à l’horizon 2030. Il succède au Plan de déplacements urbains d’Île-de-France (PDUIF) qui tenait ce rôle pour la période 2010-2020. Il porte sur tous les modes de déplacement, des personnes (transports en commun, marche, vélo, voiture) et des marchandises (fluvial, ferroviaire, routier). Il promeut des actions cohérentes pour ces différents modes afin de répondre aux besoins de déplacements tout en protégeant l’environnement et la santé.
Une élaboration pilotée par Île-de-France Mobilités
Pilotée par Île-de-France Mobilités, l’élaboration du Plan des mobilités a reposé sur la mobilisation de tous les acteurs de la mobilité en Île-de-France :
- La Région Île-de-France
- L'État
- Les départements, les intercommunalités et les communes
- Les opérateurs et acteurs du transport des personnes et des marchandises
- Les associations et les acteurs économiques du territoire
Île-de-France Mobilités a organisé de nombreux ateliers de travail avec toutes ces parties prenantes. L’objectif était de recueillir leurs idées et de connaître leurs priorités pour le futur des mobilités, en tenant compte de la diversité des territoires d’Île-de-France, des parties les plus dense jusqu’aux territoires les plus ruraux.
La concertation réglementaire a été organisée par la Région Île-de-France, avec en particulier une enquête publique à laquelle tous les Franciliens ont été invités à participer pour donner leur avis sur le projet de plan.
Des objectifs ambitieux pour répondre aux grands enjeux franciliens
Le Plan des mobilités vise à faire évoluer les pratiques de déplacements vers une mobilité plus durable à l’horizon 2030.
Pour cela, des objectifs ambitieux ont été fixés :
Préserver l’environnement et la santé de tous
- 26% d’émissions de gaz à effet de serre entre 2019 et 2030
- Respect des valeurs limites réglementaires de concentration de polluants atmosphériques partout en Île-de-France
- 50% de tués et blessés graves sur les routes et dans les rues d’Île-de-France (entre 2015-2019 et 2025-2029)
Faire évoluer l’usage des différents modes pour une mobilité plus durable
- 15% de déplacements en voiture et en deux-roues motorisés (entre 2019 et 2030)
- + 15% de déplacements en transports en commun (entre 2023 et 2030)
- Multiplication par 3 des déplacements à vélo
Aller vers un parc de véhicules routiers plus propre en 2030
- 30% de voitures et véhicules utilitaires légers électriques ou hybrides rechargeables
- 100% de bus et cars propres
- 32% de poids lourds propres
Un plan d’action en quatorze axes et quarante-six actions
Pour atteindre ses objectifs ambitieux, le Plan des mobilités repose sur une stratégie d’action fondée sur l’activation de tous les leviers sur lesquels les acteurs publics peuvent agir.
Axe n° 1 - Développer l’utilisation des transports collectifs en les rendant plus attractifs
Pour atteindre les objectifs environnementaux, l'utilisation des transports en commun doit continuer à progresser.
Pour donner envie au plus grand nombre de les emprunter au quotidien, la révolution des transports se poursuit avec une offre toujours plus sûre, performante et adaptée à chaque territoire et à leurs habitants.
Axe n° 2 - Placer le piéton au cœur des politiques de mobilité
Marcher, c'est bon pour la santé, oui, et aussi pour l'environnement.
Alors pour engager les Franciliens à choisir la marche quand ils le peuvent, le plan prévoit de systématiser la priorité donnée aux piétons dans l’aménagement de l’espace public et d'améliorer leurs conditions de déplacements avec, par exemple, la création d'espaces et de trottoirs plus sécurisés et confortables (bancs, éclairage, végétalisation…).
Axe n°3 - Assurer des déplacements inclusifs par la mise en accessibilité des réseaux
Comment ?
- En accélérant la mise en accessibilité de la voirie en agglomération (par exemple, trottoirs et traversées piétonnes adaptées) avec une approche tenant compte des différents types de handicap
- En poursuivant la mise en accessibilité du réseau de transports collectifs déjà en cours
Consultez les politiques d'accessibilité du réseau francilien :
Axe n°4 - Encourager l’usage du vélo
Comment ?
- En rendant la pratique plus facile et sûre au quotidien, en développant des pistes cyclables, et en multipliant les places de stationnement vélo dans les logements et dans les bureaux, mais aussi sur la voirie et à proximité des gares et stations de transport
- En promouvant le vélo et en offrant des services associés comme le service Véligo Location, la réparation ou l'électrification de son vélo
- En poursuivant les aides à l'achat pour rendre la pratique accessible au plus grand nombre
Axe n° 5 - Soutenir l’usage partagé des voitures
Comment ?
- En encourageant et facilitant la pratique du covoiturage
- En créant des lignes de covoiturage (notamment dans les territoires de grande couronne, parfois éloignés du réseau ferré de transports collectifs).
- En encadrant la qualité des services des opérateurs d'autopartage
Axe n° 6 - Faciliter le passage d’un mode de transport à l’autre pour un même déplacement
Pour engager les Franciliens à faire le choix des mobilités durables, il est nécessaire d’assurer une connexion fluide entre les différents modes de transport disponibles sur le territoire.
C’est ce qu’on appelle l’intermodalité.
C’est-à-dire pouvoir passer de la voiture, au train et au bus ou du vélo, au tramway et métro, avec simplicité, et ce, pour un même déplacement.
Vous pouvez consulter tous les schémas directeurs de l'intermodalité :
Axe n° 7 - Rendre la route plus multimodale, sûre et durable
Comment ?
- En hiérarchisant et aménageant le réseau routier pour plus de sécurité
- En mettant en œuvre des voies réservées aux transports collectifs et au covoiturage
- En améliorant la qualité de service de tous les modes de transports sur le réseau routier
- En améliorant les performances environnementales du réseau routier notamment pour l'adapter au changement climatique et réduire le bruit pour les riverains
Axe n° 8 - Mieux partager la rue entre les différents modes de transports
Le but ? Partager efficacement les voies de circulation urbaines entre les différents modes de transport, et ce, au profit des modes alternatifs à la voiture individuelle (marche, vélo, transports collectifs).
Axe n° 9 - Adapter la politique de stationnement aux différents territoires
L'objectif est d'adopter une approche globale des politiques de stationnement, en traitant à la fois des espaces privés (en limitant la construction de places de stationnement automobile dans les immeubles neufs (bureaux, logements) dans les secteurs bien desservis par les transports) et du stationnement public sur la voirie.
Le but est d'assurer la cohérence avec les autres politiques de mobilité, notamment celle des transports collectifs, et entre communes voisines.
Axe n° 10 - Soutenir une logistique plus durable et performante
Une logistique plus durable, ça ressemble à quoi ?
- L'optimisation de la logistique urbaine, le dernier maillon parcouru par les marchandises, en améliorant l'organisation des livraisons en ville
- La transition énergétique des véhicules
- Ou encore la croissance du transport de marchandises par voie fluviale ou par train
Axe n° 11 - Accélérer la transition énergétique des véhicules
Comment ? Par :
- Des aides à l’achat pour des véhicules moins polluants
- La mise en place de bornes de recharge électrique
- La transition de la flotte de bus et cars d'Île-de-France Mobilités aux énergies propres
- Le développement de l’avitaillement en énergies plus durables (bioGNV, hydrogène, etc)
Découvrez notre article sur la transition énergétique des véhicules en Île-de-France :
Axe n° 12 - Coordonner une politique solidaire pour les services de mobilité
En rendant les services de mobilités accessibles aux Franciliens les plus vulnérables économiquement (tarifs solidaires, aides à l'écomobilité, conseils pour faciliter la mobilité).
Découvrez les tarifs et les forfaits scolaires en Île-de-France :
Axe n° 13 - Agir en faveur d'une mobilité touristique plus durable
Il s’agit de faciliter la mobilité des touristes pour parcourir l'Île-de-France et visiter les sites touristiques.
Le but ? Proposer des options qui améliorent l'expérience des voyageurs et les incitent à recourir à des modes durables.
Axe n° 14 - Modifier les habitudes de déplacement
Cet axe consiste à agir sur les comportements des Franciliens pour les inciter à des pratiques de mobilité plus durables, en ciblant notamment les employeurs et les publics scolaires.
Découvrez les actions menées auprès des entreprises :
Avec le Plan des mobilités pour 2030, la région Île-de-France sera la première région de France sur le chemin de la neutralité carbone en 2050 !
Une mise en œuvre collective et adaptée à tous les territoires
La mise en œuvre du Plan des mobilités 2030 n'engage pas qu'Île-de-France Mobilités, mais bien tous les acteurs régionaux de la mobilité qui ont participé à son élaboration.
Les actions concernent de nombreuses compétences ayant trait à la mobilité : organisation des transports en commun, mais aussi aménagement et gestion de la voirie, police de la circulation, organisation du stationnement sur voirie, etc.
Ces compétences relèvent de nombreux acteurs en Île-de- France, notamment des services de l’État, de la Région, des départements, des intercommunalités (EPCI) et des communes.
La mise en œuvre du Plan des mobilités repose donc sur l’articulation et la coordination des interventions de toutes ces parties prenantes, ainsi que d’acteurs privés qui contribuent à faire fonctionner les mobilités franciliennes.
Le Plan des mobilités n’a pas vocation à détailler l’ensemble des mesures à prendre à l’échelle locale. Le code des transports prévoit qu’il soit complété par des plans locaux de mobilité (PLM) qui en détaillent et précisent le contenu. Île-de-France Mobilités accompagne les intercommunalités qui ont la charge d’élaborer ces PLM pour les guider dans cette déclinaison et leur apporter un appui méthodologique. Les plans locaux d’urbanisme (PLU) élaborés par les communes ou les intercommunalités constituent également des outils essentiels pour la mise en application concrète du Plan des mobilités.