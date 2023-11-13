O que é acessibilidade no transporte público? Significa dar acesso à mobilidade coletiva que permite que todos se movam de forma independente.

Tornar uma rede acessível significa investimentos, trabalhos, atrito com a realidade da infraestrutura existente, regulamentações e iniciativas para promover a autonomia de todos nas linhas.

Para medir a realidade da acessibilidade no transporte público na região da Île-de-France, hoje e especialmente amanhã, para entender a ambição da Île-de-France em favor de um serviço de mobilidade pública verdadeiramente aberto a todos, leia nosso dossiê: Acessibilidade: uma Île-de-France móvel para todos.

O que você poderá ler neste dossiê?