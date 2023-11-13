Acessibilidade: uma Île-de-France móvel para todos
O que é acessibilidade no transporte público? Significa dar acesso à mobilidade coletiva que permite que todos se movam de forma independente.
Tornar uma rede acessível significa investimentos, trabalhos, atrito com a realidade da infraestrutura existente, regulamentações e iniciativas para promover a autonomia de todos nas linhas.
Para medir a realidade da acessibilidade no transporte público na região da Île-de-France, hoje e especialmente amanhã, para entender a ambição da Île-de-France em favor de um serviço de mobilidade pública verdadeiramente aberto a todos, leia nosso dossiê: Acessibilidade: uma Île-de-France móvel para todos.
O que você poderá ler neste dossiê?
- Como planejar uma jornada 100% acessível?
- Números de acessibilidadeem nossa rede
- O que é um meio de transporte acessível ?
- Foco na acessibilidade e em suas múltiplas faces
- Foque no caso complexo do metrô de Paris
- Descoberta de iniciativas que promovem a autonomia no transporte público na região de Île-de-France
Boa leitura!