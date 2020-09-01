Île-de-France Mobilités atua pela qualidade do ar

Melhorando o transporte público

A Île-de-France Mobilités lançou um plano para renovar o material rodante com a compra ou renovação de mais de 700 trens, para que todos os nossos trens sejam confortáveis, equipados com proteção por vídeo e todos os padrões de conforto moderno. Os novos trens são mais ecológicos e consomem 20% menos energia, graças a um sistema que recupera a energia produzida durante a frenagem, e ao ar-condicionado e aquecimento que são ajustados automaticamente de acordo com o número de passageiros a bordo.

Substituindo ônibus a diesel por ônibus elétricos e de biogás

2000 ônibus elétricos e NGV serão encomendados até 2020. O objetivo é operar ônibus 100% verdes em todas as áreas densas da região até 2025, o que exigirá a implantação gradual de mais de 5.000 ônibus limpos, de biogás ou elétricos.

Estudo sobre emissões de ônibus em condições reais de tráfego

Desde junho de 2018, a Île-de-France Mobilités e a Airparif vêm medindo os gases de escape de vários ônibus na região da Île-de-France (diferentes tipos de motores) em condições reais de operação (em circulação e com passageiros). Assim, será possível medir os benefícios para os residentes da Île-de-France Mobilités da política de melhoria da qualidade do ar.

Multiplicação de instalações Park and Ride

Para ajudar os moradores de Île-de-France a deixarem seus carros, a Île-de-France Mobilités lançou a criação de 10.000 vagas adicionais em parques e viagens próximas às estações de trem até 2021.

Reforço da enorme oferta de ônibus

Para facilitar o transporte de ônibus, a Île-de-France Mobilités já reforçou 650 linhas em toda a região. Novos reforços de oferta estão planejados para este ano. O objetivo: uma oferta densa de ônibus adaptada às necessidades dos moradores de Île-de-France.

Criação de armários

seguros para bicicletasA Île-de-France Mobilités está lançando armários para bicicletas Véligo nas estações da Île-de-France. Já existem 7.000 vagas disponíveis em 149 estações e mais de 3.000 vagas adicionais estão financiadas ou em construção. O objetivo é alcançar 50.000 vagas até 2025.

Lançamento da Véligo Rental e criação de um suporte de compra

Desde setembro de 2019, os moradores de Île-de-France têm o maior serviço de aluguel de longo prazo para bicicletas assistidas eletricamente (EABs) do mundo, com 10.000 bicicletas elétricas disponíveis. O objetivo é incentivar o uso de bicicletas, especialmente para o deslocamento. Além disso, para incentivar os moradores de Île-de-France a migrarem para bicicletas elétricamente assistidas, a Île-de-France Mobilités estabeleceu um subsídio de compra de até €500 para bicicletas elétricas e bicicletas de carga sem assistência elétrica adquiridas desde 1º de dezembro de 2019. O subsídio para bicicletas de carga assistidas eletricamente será de até €600.

Aumento do apoio ao carona

O carona é uma solução para colocar menos carros nas ruas, causar menos engarrafamentos e manter uma melhor qualidade do ar. Para incentivar isso, a Île-de-France Mobilités comprometeu-se a aumentar o número de vagas reservadas para carona nas instalações Park and Ride. Além disso, para facilitar o acesso à oferta de carona, o planejador de rotas da ViaNavigo agora inclui um modo de busca "carona", complementar ao transporte público. Além disso, ajuda financeira é concedida a passageiros e motoristas.

Promoção do tráfego suave

A Região adotou um novo plano regional em favor do ciclismo: seu objetivo é colocar os moradores de Île-de-France na sela e triplicar a prática até 2021, com 2 milhões de viagens diárias. A Região e a Île-de-France Mobilités mobilizarão juntas €100 milhões.