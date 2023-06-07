Notícias semelhantes

I. Retire ou renove o passe Imagine R e/ou o cartão Scol'R do seu filho.

Para o pacote imagine R> Assine o pacote imagine R

Para o cartão Scol'R> assine o cartão Scol'R

O Departamento de Seine-et-Marne oferece assistência financeira para o pacote imagine R e o cartão Scol'R. Não hesite em entrar em contato com seu departamento pelo site do https://seine-et-marne.fr/fr/aides-transport-scolaire ou pelo telefone 01 64 14 77 77

Você sabia? O passe júnior Imagine R pode ser combinado e 100% reembolsado pela Île-de-France Mobilités se seu filho tiver um cartão Scol'R.

Contamos mais aqui !