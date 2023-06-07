Notícias semelhantes

Para se candidatar:

1. Leia cuidadosamente a frente e a nota explicativa impressa no verso do arquivo.

2. Complete este arquivo legível em letras maiúsculas com uma caneta esferográfica.

Se você já possui um cartão de transporte escolar do ano anterior, por favor, insira o número desse cartão na caixa correspondente do Formulário 2

3. Indique a classe da criança e o número de telefone dos pais.

4. Seu arquivo deve ser assinado e datado pelos pais ou responsáveis.

5. Carimbe e assine a inscrição pela sua escola.

Para renovações sem alterar o estabelecimento e o local de residência, o selo do estabelecimento não é mais necessário.

6. Devolva sua solicitação apenas pelo correio, acompanhada de um cheque de €101 a ser pagado ao TRANSDEV no endereço abaixo, para:

TRANSDEV CŒUR ESSONNE

1 avenue de la Résistance

ZI La Croix Blanche

91700 SAINTE-GENEVIEVE-DES-BOIS

A foto deve ser colada por você assim que receber o cartão.

Se precisar de mais informações, entre em contato conosco pelo telefone 01 69 46 69 02