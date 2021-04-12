Notícias semelhantes

Para comprar sua passagem por SMS, válida nas suas linhas 282, 480, 482, 483 e Licorne, envie o BUS e o número da linha para 93100
Mudanças no lote de palavras-chave para a compra de ingressos por SMS no território de Seine Grand Orly
Chega de SEINEORLY às 93100!
Agora, envie uma mensagem para BUS e seu número de linha sem espaço para 93100 para comprar seu bilhete SMS:
- BUS282 para a linha 282
- BUS480 para a linha 480
- BUS481 para a linha Licorne
- BUS482 para a linha 482
- BUS483 para a linha 483
O número de telefone não muda, apenas a palavra-chave muda.
Sem mudanças?
- €2,50 + possível custo do SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado (preço do ingresso debitado da sua conta telefônica)
- Válido por 1 hora sem transferência
- Serviço disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free
Aproveite sua jornada nas linhas de ônibus Ile-de-France Mobilités!