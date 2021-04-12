Ingresso SMS - nova palavra-chave para o território de Seine Grand Orly

Publicado em

  -  

Atualizado em

Leitura 1 min

1 SMS = 1 bilhete

Para comprar sua passagem por SMS, válida nas suas linhas 282, 480, 482, 483 e Licorne, envie o BUS e o número da linha para 93100

Mudanças no lote de palavras-chave para a compra de ingressos por SMS no território de Seine Grand Orly

Chega de SEINEORLY às 93100!

Agora, envie uma mensagem para BUS e seu número de linha sem espaço para 93100 para comprar seu bilhete SMS:

  • BUS282 para a linha 282
  • BUS480 para a linha 480
  • BUS481 para a linha Licorne
  • BUS482 para a linha 482
  • BUS483 para a linha 483

O número de telefone não muda, apenas a palavra-chave muda.

Sem mudanças?

Para comprar sua passagem por SMS, válida nas suas linhas 282, 480, 482, 483 e Licorne, envie o BUS e o número da linha para 93100

  • €2,50 + possível custo do SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado (preço do ingresso debitado da sua conta telefônica)
  • Válido por 1 hora sem transferência
  • Serviço disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free

Aproveite sua jornada nas linhas de ônibus Ile-de-France Mobilités!

Saiba mais sobre tickets por SMS.

Notícias semelhantes