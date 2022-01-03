Notícias semelhantes

Para comprar seu ingresso por SMS, envie uma mensagem MLV para 93100
Você pode comprar uma passagem antes da viagem por SMS (apenas assinantes BOUYGUES, ORANGE, SFR e GRATUITOS)
É MUITO SIMPLES:
ENVIAR TEXTO: MLV
em 93100 (número)
Você receberá seu ingresso desmaterializado por SMS!
QUAL É O CUSTO? //
2,50 euros pelo preço de 1 bilhete de pane + possível custo do SMS para assinaturas móveis, exceto SMS ilimitado.
QUANTO TEMPO DURA A MULTA? //
1 hora sem conexão
QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES? //
Tenha um smartphone com Orange, SFR ou Bouygues, assinatura gratuita por enquanto
Boa viagem com nossas linhas