Notícias semelhantes

Você pode comprar uma passagem antes da viagem por SMS (apenas assinantes BOUYGUES, ORANGE, SFR e GRATUITOS)

É MUITO SIMPLES:

ENVIAR TEXTO: MLV

em 93100 (número)

Você receberá seu ingresso desmaterializado por SMS!

QUAL É O CUSTO? //

2,50 euros pelo preço de 1 bilhete de pane + possível custo do SMS para assinaturas móveis, exceto SMS ilimitado.

QUANTO TEMPO DURA A MULTA? //

1 hora sem conexão

QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES? //

Tenha um smartphone com Orange, SFR ou Bouygues, assinatura gratuita por enquanto

Boa viagem com nossas linhas