Notícias semelhantes

A partir de 1º de janeiro de 2023, o preço do bilhete SMS está mudando!

1 SMS = 1 bilhete 3 Cartas para Lembrar: MLV

Condições para a compra de um ingresso SMS

Para comprar seu ingresso por SMS, envie uma mensagem MLV para 93100

  • €2,50 + possível custo do SMS para assinaturas móveis que não incluem SMS ilimitado (preço do ingresso debitado da sua conta telefônica)
  • Válido por 1 hora sem transferência
  • Serviço disponível com as operadoras Bouygues Telecom, Orange, SFR e Free

Você pode comprar uma passagem antes da viagem por SMS (apenas assinantes BOUYGUES, ORANGE, SFR e GRATUITOS)

É MUITO SIMPLES:

ENVIAR TEXTO: MLV

em 93100 (número)

Você receberá seu ingresso desmaterializado por SMS!

QUAL É O CUSTO? //

2,50 euros pelo preço de 1 bilhete de pane + possível custo do SMS para assinaturas móveis, exceto SMS ilimitado.

QUANTO TEMPO DURA A MULTA? //

1 hora sem conexão

QUAIS SÃO AS CONDIÇÕES? //

Tenha um smartphone com Orange, SFR ou Bouygues, assinatura gratuita por enquanto

Boa viagem com nossas linhas

