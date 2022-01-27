Notícias semelhantes

Do seu celular com o aplicativo Île-de-France Mobilités. Verifique a compatibilidade do www.iledefrance-mobilites.fr
No seu celular com o aplicativo Île-de-France Mobilités, é simples e prático, e que economia de tempo!
Em balcões de vendas, em máquinas de venda automática, em algumas lojas locais
Você também pode ir aos balcões de vendas, máquinas de venda automática e algumas lojas locais.
E quais são as lojas locais em Marne-la-Vallée?
Sua rede de ônibus em Marne-la-Vallée desenvolveu uma rede de concessionárias que vendem e recarregam passes Navigo (excluindo assinaturas anuais).
Essa rede local permite que você carregue seu passe quando for às compras, sem esperar nas filas das máquinas de bilhetes na bilheteria durante os períodos de maior movimento. Na maioria das vezes, é um bar, uma tabacaria ou uma banca de jornais.
Abaixo está a localização dos zeladores da sua rede, que terão prazer em recebê-lo:
Le Saint-Domingue 27, place de l'Europe Bailly-Romainvilliers Le Céleste 3, place de la Marne Bussy-Saint-Georges Aux Cigares du Pharaon 60 bis avenue de la Jonchère Chanteloup-en-Brie Le Longchamp 6, rue du Général Leclerc Esbly Point Info Bus Gare de Lagny Thorigny rue de la gare Thorigny-sur-Marne Les Hauts de Vallières 17 Allée des Rousselets ZAC des Vallières - C. Cial Intermarché Thorigny-sur-Marne La Civette de Lagny, 21 rue du Chemin de Fer, Lagny-sur-Marne, Tabac-Presse, Orly, Parc C. Cial, Orly, Parc, Lagny-sur-Marne, Le Pressoir, 15 avenue de Saria, Serris
Então, para onde você vai carregar seu passe da próxima vez?