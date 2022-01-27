Notícias semelhantes

Sua rede de ônibus em Marne-la-Vallée desenvolveu uma rede de concessionárias que vendem e recarregam passes Navigo (excluindo assinaturas anuais).

Essa rede local permite que você carregue seu passe quando for às compras, sem esperar nas filas das máquinas de bilhetes na bilheteria durante os períodos de maior movimento. Na maioria das vezes, é um bar, uma tabacaria ou uma banca de jornais.

Abaixo está a localização dos zeladores da sua rede, que terão prazer em recebê-lo: