Notícias semelhantes

Boas notícias para todos os viajantes do dia a dia! A linha de ônibus 4524 é sua aliada para suas viagens e permite conectar vários meios de transporte. Essa linha prática e rápida permite que você navegue facilmente entre os dois principais eixos ferroviários da rede Île-de-France.

📍 3 paradas estratégicas atendidas pela linha 4524:

O RER C para chegar rapidamente a Paris e aos subúrbios sudoeste a partir da parada "Gare de Sainte-Geneviève-des-Bois",

O RER D para cruzar Paris de norte a sul a partir da parada "Gare de Juvisy-Condorcet",

O bonde T12 para chegar a Massy-Palaiseau ou Evry-Courcouronnes a partir da parada "Coteaux de l'Orge".

🕒 Agendas adaptadas à sua vida diária, 7 dias por semana, das 5h à meia-noite!

Seja em uma viagem de negócios ou a caminho dos estudos, os horários da linha são projetados para se adaptar às suas necessidades de mobilidade, especialmente durante a semana, graças à alta frequência de um ônibus a cada 20 minutos.

Não perca mais tempo ao volante ou procurando estacionamento. Opte pela facilidade e serenidade graças à linha 4524!