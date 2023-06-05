Notícias semelhantes

Assinatura do cartão de transporte escolar Optile

As inscrições para o cartão de transporte escolar da Optile para o ano 2023/2024 serão abertas em 12 de junho de 2023! Informe-se e assine este cartão de transporte agora.

Para quem é o cartão de transporte escolar da Optile?

O cartão de transporte escolar Optile é um bilhete válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período letivo.
(Este cartão não permite que você viaje durante as férias escolares).

É destinado a estudantes do ensino fundamental II e médio que seguem uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado.
Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental não são elegíveis para o cartão escolar Optile.

Além disso, esse cartão é emitido pelo operador da rede de ônibus (Keolis Ouest Val-de-Marne) mediante assinatura.

Imagem ilustrativa mostrando um ônibus de mobilidade da Île-de-France, crianças e um abrigo de ônibus.
Nossas linhas de ônibus recebem seus filhos para viagens de ensino domiciliar

Requisitos de elegibilidade:

Para se beneficiar do cartão da escola optile, as seguintes condições devem ser atendidas:

  • Residir em Île-de-France: apenas um endereço residencial pode ser mantido.
  • Tenha menos de 21 anos de idade em 1º de setembro do ano letivo de assinatura.
  • Esteja na escola com o status de aluno externo ou meio interno no ensino fundamental ou médio.
  • Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola.
  • A assinatura deve ser feita até 31 de outubro de 2023*

* Além disso, apenas solicitações relacionadas a uma situação particular (mudança, mudança de estabelecimento, etc.) podem ser examinadas.

Como assinar o cartão da escola Optile?

> Apenas arquivos completos serão processados, qualquer arquivo incompleto, ilegível ou não conforme será automaticamente enviado de volta às famílias.

> Apenas as inscrições recebidas pelo correio serão processadas, nenhuma inscrição será aceita no local.

Passos da assinatura:

  1. Baixe abaixo do arquivo para imprimir e concluir
    > Todos os campos nas partes A/B/C são obrigatórios, o campo D é opcional.
    > O carimbo e a assinatura da escola também são obrigatórios para qualquer nova assinatura.
    Envie sua inscrição aqui

  2. Em um envelope, anexe seu pagamento por cheque a ser pago a nome da KEOLIS
    (detalhes na seção "Preço do cartão escolar Optile")
    > Nenhuma foto, envelope pré-carimbado ou qualquer outro elemento deve ser enviado. Não podemos garantir que esses itens serão devolvidos.
  3. Envie sua inscrição por correio simples para o seguinte endereço:
    Keolis - Serviço de Cartão Escolar
    Rota de Bouvray - CS 60671
    94311 ORLY CEDEX
  4. Receba o mapa da escola o mais rápido possível no endereço que você nos deu no arquivo.
Baixe e imprima seu formulário de assinatura aqui.

Preço do cartão da escola Optile:

A precificação do cartão da escola Optile é calculada pelo número de seções, ou seja, uma distância calculada pela Optile e pela Île-de-France mobilité, entre o endereço de partida e a escola.

Para saber o número de seções correspondentes à jornada do seu filho, entre em contato conosco.

Veja abaixo as tarifas aplicadas para o ano letivo de 2023-2024

Taxas do Cartão Escolar Optile 2023-2024

 -  111.8 KB

Para saber o preço da jornada do seu filho, entre em contato conosco.
Por favor, note que, se o preço final ultrapassar €365, seu pedido será automaticamente recusado.
> O passe Navigo Imagine'R será mais vantajoso para você.

Subsídios municipais e departamentais:

Para que um subsídio seja aplicado ao assinar, seu município deve primeiro declarar o valor de sua contribuição ao transportador.

Para os municípios de Val-de-Marne, nenhum subsídio foi declarado aos nossos serviços.

No entanto, convidamos você a entrar em contato com a prefeitura ou com o departamento de transportes da sua autoridade local para aproveitar um possível subsídio.

O departamento de Val-de-Marne também oferece subsídio sob certas condições.
Convidamos você a consultar o site do departamento clicando aqui para saber os termos e condições.

Por favor, note que este subsídio departamental não se aplica ao preço pago à operadora quando você assinou. Essa última será solicitada por você, após receber seu cartão da escola Optile.

Saiba Mais:

Você precisa de mais informações sobre como trabalhar ou como tirar o cartão de transporte escolar da Optile?

Entre em contato conosco! Nossas equipes terão prazer em responder suas perguntas.

