Notícias semelhantes

Para saber o preço da jornada do seu filho, entre em contato conosco.

Por favor, note que, se o preço final ultrapassar €365, seu pedido será automaticamente recusado.

> O passe Navigo Imagine'R será mais vantajoso para você.

Subsídios municipais e departamentais:

Para que um subsídio seja aplicado ao assinar, seu município deve primeiro declarar o valor de sua contribuição ao transportador.

Para os municípios de Val-de-Marne, nenhum subsídio foi declarado aos nossos serviços.

No entanto, convidamos você a entrar em contato com a prefeitura ou com o departamento de transportes da sua autoridade local para aproveitar um possível subsídio.

O departamento de Val-de-Marne também oferece subsídio sob certas condições.

Convidamos você a consultar o site do departamento clicando aqui para saber os termos e condições.

Por favor, note que este subsídio departamental não se aplica ao preço pago à operadora quando você assinou. Essa última será solicitada por você, após receber seu cartão da escola Optile.