Notícias semelhantes

Para quem é o cartão de transporte escolar da Optile?
O cartão de transporte escolar Optile é um bilhete válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período letivo.
(Este cartão não permite que você viaje durante as férias escolares).
É destinado a estudantes do ensino fundamental II e médio que seguem uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado.
Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental não são elegíveis para o cartão escolar Optile.
Além disso, esse cartão é emitido pelo operador da rede de ônibus (Keolis Ouest Val-de-Marne) mediante assinatura.
Requisitos de elegibilidade:
Para se beneficiar do cartão da escola optile, as seguintes condições devem ser atendidas:
- Residir em Île-de-France: apenas um endereço residencial pode ser mantido.
- Tenha menos de 21 anos de idade em 1º de setembro do ano letivo de assinatura.
- Esteja na escola com o status de aluno externo ou meio interno no ensino fundamental ou médio.
- Esteja domiciliado a 3 km ou mais da escola.
- A assinatura deve ser feita até 31 de outubro de 2023*
* Além disso, apenas solicitações relacionadas a uma situação particular (mudança, mudança de estabelecimento, etc.) podem ser examinadas.
Como assinar o cartão da escola Optile?
> Apenas arquivos completos serão processados, qualquer arquivo incompleto, ilegível ou não conforme será automaticamente enviado de volta às famílias.
> Apenas as inscrições recebidas pelo correio serão processadas, nenhuma inscrição será aceita no local.
Passos da assinatura:
- Baixe abaixo do arquivo para imprimir e concluir
> Todos os campos nas partes A/B/C são obrigatórios, o campo D é opcional.
> O carimbo e a assinatura da escola também são obrigatórios para qualquer nova assinatura.
Envie sua inscrição aqui
- Em um envelope, anexe seu pagamento por cheque a ser pago a nome da KEOLIS
(detalhes na seção "Preço do cartão escolar Optile")
> Nenhuma foto, envelope pré-carimbado ou qualquer outro elemento deve ser enviado. Não podemos garantir que esses itens serão devolvidos.
- Envie sua inscrição por correio simples para o seguinte endereço:
Keolis - Serviço de Cartão Escolar
Rota de Bouvray - CS 60671
94311 ORLY CEDEX
- Receba o mapa da escola o mais rápido possível no endereço que você nos deu no arquivo.
Preço do cartão da escola Optile:
A precificação do cartão da escola Optile é calculada pelo número de seções, ou seja, uma distância calculada pela Optile e pela Île-de-France mobilité, entre o endereço de partida e a escola.
Para saber o número de seções correspondentes à jornada do seu filho, entre em contato conosco.
Veja abaixo as tarifas aplicadas para o ano letivo de 2023-2024
Para saber o preço da jornada do seu filho, entre em contato conosco.
Por favor, note que, se o preço final ultrapassar €365, seu pedido será automaticamente recusado.
> O passe Navigo Imagine'R será mais vantajoso para você.
Subsídios municipais e departamentais:
Para que um subsídio seja aplicado ao assinar, seu município deve primeiro declarar o valor de sua contribuição ao transportador.
Para os municípios de Val-de-Marne, nenhum subsídio foi declarado aos nossos serviços.
No entanto, convidamos você a entrar em contato com a prefeitura ou com o departamento de transportes da sua autoridade local para aproveitar um possível subsídio.
O departamento de Val-de-Marne também oferece subsídio sob certas condições.
Convidamos você a consultar o site do departamento clicando aqui para saber os termos e condições.
Por favor, note que este subsídio departamental não se aplica ao preço pago à operadora quando você assinou. Essa última será solicitada por você, após receber seu cartão da escola Optile.
Saiba Mais:
Você precisa de mais informações sobre como trabalhar ou como tirar o cartão de transporte escolar da Optile?
Entre em contato conosco! Nossas equipes terão prazer em responder suas perguntas.