Notícias semelhantes

As inscrições para o cartão de transporte escolar para o ano 2024/2025 estão abertas! Informe-se e assine este cartão de transporte agora.

Para quem é o cartão de transporte escolar?

O cartão de transporte escolar (anteriormente chamado de cartão Optile) é um bilhete válido apenas para uma viagem diária de ida e volta entre casa e escola, a ser feita durante o período letivo.
(Este cartão não permite que você viaje durante as férias escolares).

É destinado a estudantes do ensino fundamental II e médio que seguem uma educação primária ou secundária ou uma aula de preparação para aprendizado.
Alunos do jardim de infância e do ensino fundamental não são elegíveis para esse cartão de transporte.

Além disso, esse cartão é emitido pelo operador de ônibus da sua região após uma assinatura.

Outros bilhetes de transporte estão disponíveis no site da Île-de-France Mobilités.

Imagem ilustrativa mostrando um ônibus de mobilidade da Île-de-France, crianças e um abrigo de ônibus.
Nossas linhas de ônibus recebem seus filhos para viagens de ensino domiciliar

Requisitos de elegibilidade:

Para se beneficiar do cartão de transporte escolar, as seguintes condições devem ser cumpridas:

  • Residir em Île-de-France: apenas um endereço residencial pode ser mantido,
  • Tenha menos de 21 anos de idade em 1º de setembro do ano letivo de assinatura,
  • Estar na escola com status de estudante externo ou meio interno no ensino fundamental ou médio,
  • Estar domiciliado a 3 km ou mais da escola,
  • A assinatura deve ser feita antes de 31 de outubro de 2024*

* Além disso, apenas solicitações relacionadas a uma situação particular (mudança, mudança de estabelecimento, etc.) podem ser examinadas.

Como faço para tirar ou renovar o cartão de transporte escolar?

*Apenas as inscrições completas serão processadas. Qualquer arquivo incompleto, ilegível ou não conforme será automaticamente enviado de volta à família.

*Somente as inscrições recebidas pelo correio serão processadas. Nenhuma inscrição será aceita no local.

Passos da assinatura:

  1. Baixe abaixo do arquivo para imprimir e concluir
    > Todos os campos nas partes A/B/C são obrigatórios, o campo D é opcional.
    > O carimbo e a assinatura da escola também são obrigatórios para qualquer nova assinatura.
  2. Em um envelope, anexe seu pagamento por cheque à ordem do KEOLIS
    (detalhes do valor na seção "Preço do cartão do ônibus escolar")
    > Nenhuma foto, envelope pré-carimbado ou qualquer outro elemento deve ser enviado. Não podemos garantir que esses itens serão devolvidos.
  3. Envie sua inscrição por correio simples para o seguinte endereço:
    Keolis - Serviço de Cartão Escolar
    Rota de Bouvray - CS 60671
    94311 ORLY CEDEX
  4. Receba o mapa da escola o mais rápido possível no endereço que você nos deu no arquivo.
Baixe e imprima seu formulário de assinatura aqui.

Preço do cartão de transporte escolar:

A precificação do cartão do ônibus escolar depende do número de seções, ou seja, uma distância calculada pela Optile e pela Île-de-France mobilité, entre o endereço de partida e a escola.

Para saber o número de seções correspondentes à jornada do seu filho, entre em contato conosco.

Veja abaixo as tarifas aplicadas para o ano letivo de 2024-2025

Preços dos cartões de ônibus escolares 2024-2025

Para saber o preço da jornada do seu filho, entre em contato conosco.

Por favor, note que, se o preço final ultrapassar €365, seu pedido será automaticamente recusado.

> O passe Navigo Imagine'R será mais vantajoso para você.

Subsídios municipais e departamentais:

Para que um subsídio seja aplicado ao assinar, seu município deve primeiro declarar o valor de sua contribuição ao transportador.

Para os municípios de Val-de-Marne, nenhum subsídio foi declarado aos nossos serviços.

No entanto, convidamos você a entrar em contato com a prefeitura ou com o departamento de transportes da sua autoridade local para aproveitar um possível subsídio.

O departamento de Val-de-Marne também oferece subsídio sob certas condições. Convidamos você a consultar o site do departamento clicando aqui para saber os termos e condições.

Por favor, note que este subsídio departamental não se aplica ao preço pago à operadora quando você assinou. Essa última será solicitada por você, após receber seu cartão de ônibus escolar.

Saiba Mais:

Você precisa de mais informações sobre como trabalhar ou como tirar o cartão de transporte do ônibus escolar?

Entre em contato conosco! Nossas equipes terão prazer em responder suas perguntas.

Entre em contato conosco

