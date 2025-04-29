Para saber se você é elegível, duas condições devem ser atendidas:

Tenha 62 anos ou mais;

Não realizar uma atividade profissional, nem realizar uma atividade profissional estritamente com menos de meio período.

Se você for elegível para a tarifa Sênior e tiver um passe anual Navigo, a solicitação da tarifa Sênior pode ser feita online pelo seu espaço pessoal ou indo até a agência de vendas da companhia, alguns balcões RATP ou alguns balcões de atendimento Navigo SNCF.

Você deve primeiro garantir que seu passe anual Navigo esteja em "todas as zonas", ou seja, a zona 1-5, paga por débito direto, não seja suspensa, não tenha dívidas:

Depois, para solicitar preços para Seniores, traga sua prova de identidade em formato digital (jpeg, gif, bmp, tiff, png ou pdf).

Como lembrete, a prova de identidade deve ser uma das seguintes: carteira de identidade, livro de registros familiares, passaporte, carteira de motorista francesa ou estrangeira, carteira de combatente emitida pelas autoridades militares francesas, permissão de residência temporária, cartão de residência, cartão nacional de um Estado-Membro da União Europeia ou do Espaço Econômico Europeu.

Faça login no seu espaço pessoal e então deixe-se guiar.

Se você atender às condições de elegibilidade, a taxa Senior será considerada para o próximo débito direto ou o seguinte, dependendo da data de validação do pedido pela Agência Navigo Annual.

BOM SABER:

Certifique-se de fazer sua solicitação com antecedência para que ela seja validada pela Agência Anual Navigo antes do dia 15 do mês atual e que ela possa entrar em vigor no primeiro dia do mês seguinte.

O tempo de processamento para solicitações de preços para idosos é de 5 dias (excluindo fins de semana e feriados).