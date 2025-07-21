Onde posso conseguir um passe Navigo Imagine R? A que preço?
O passe Navigo imagine R é emitido quando você assina pela primeira vez o passe imagine R Junior, imagine R Scolaire ou imagine R Student pass (excluindo as taxas de inscrição relacionadas ao pacote):
- online, do seu Espaço Pessoal
- por correio via formulário em papel (excluindo o pacote Imagine R Junior)
O passe é então enviado para sua casa em até 21 dias:
- na casa do pagador para um pacote Imagine R School ou um pacote Imagine R Junior
- na casa do pagador ou titular para um pacote Imagine R Student.
Bom saber
O passe é gratuito quando você se inscreve pela primeira vez.
Ao final do ano letivo, o passe R imaginado do Navigo deve ser mantido para a próxima assinatura.
Se o portador não tiver mais seu passe Navigo imagine R, a produção de uma nova passe será cobrada.