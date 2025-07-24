Existem 3 tarifas da Solidarity Transport que permitem que você aproveite descontos em seus bilhetes e passes.

Solidariedade livre

A tarifa Solidarité Gratuité permite que certos beneficiários de assistência social viajem gratuitamente por toda a região da Île-de-France em todos os meios de transporte.

Você pode se beneficiar dela se morar na Île-de-France e:

fazer parte de um domicílio que recebe a RSA sob certas condições (a soma do seu valor único e do seu bônus de atividade deve ser menor do que os limites definidos pela Île-de-France Mobilités);

sob certas condições (a soma do seu valor único e do seu bônus de atividade deve ser menor do que os limites definidos pela Île-de-France Mobilités); ou estão desempregados e beneficiam-se tanto do Subsídio de Solidariedade Específica (ASS) quanto da Solidariedade Complementar em Saúde (CSS) sem participação financeira (anteriormente Couverture Maladie Universelle Complémentaire CMU-C).

Os direitos são concedidos por um período de 3 meses e podem ser renovados.

Saiba mais sobre os preços do Solidarité Gratuité

Desconto de Solidariedade 75%

O preço do Desconto de Solidariedade de 75% permite que certos beneficiários de assistência social se beneficiem de um desconto de 75% nos passes Mês e Semana Navigo; além de 50% em ingressos individuais e Navigo Liberté +.

Os seguintes podem se beneficiar do Desconto de Solidariedade de 75%:

beneficiários da Solidariedade Complementar em Saúde (CSS) sem participação financeira (anteriormente Couverture Maladie Universelle Complémentaire CMU-C), assim como membros de seus domicílios;

(anteriormente Couverture Maladie Universelle Complémentaire CMU-C), assim como membros de seus domicílios; ou candidatos a emprego que recebem o Subsídio de Solidariedade Específica (ASS).

Os direitos são concedidos por um período de 1 a 12 meses e podem ser renovados.

Saiba mais sobre o Desconto de Solidariedade de 75%

50% de desconto

O preço de 50% de desconto permite que certos beneficiários de assistência social se beneficiem de um desconto de 50% em passes Navigo Month e Week, ingressos individuais e Navigo Liberté +.

Os seguintes podem se beneficiar do Desconto de Solidariedade de 50%:

beneficiários da Assistência Médica Estatal (AME).

O direito à redução é concedido por um período de 1 a 12 meses, dependendo do término dos direitos sociais, e pode ser renovado.

Saiba mais sobre o desconto de 50%