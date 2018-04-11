Ônibus

Instalações dedicadas ao ônibusArgenteuil > Bezons > Sartrouville > Cormeilles

Opiniões publicadas

Conselhos recebidos

Filtros

Pelo menos um dos filtros tem de estar selecionado antes de o poder repor.

Publicado em

Bus dans le pire des cas, tram au mieux, Métrophérique en rêve pour les futurs générations

Ao contrário de Bezons e bairros próximos a cidades vizinhas, que exigem no mínimo o bonde..... Por que outras cidades da região da Île-de-France, que estão muito mais distantes da conurbação de Paris

Publicado em

Et oÙ est passé le TRAM entre Seine ? et pourquoi aucun élus politique n’a t’il soutenu de Métrophérique entre Seine depuis le projet du grand Paris??

Por que a extensão do projeto T2 para Bezons no RD392 não está mais na pauta pelos próximos 40 anos? É por causa de um conflito político? ou um conflito sobre a rota final do projeto T2 entre as cidad

Publicado em

Et oÙ est passé le TRAM entre Seine ? et pourquoi aucun élus politique n’a t’il soutenu de Métrophérique entre Seine depuis le projet du grand Paris??

Por que a extensão do projeto T2 para Bezons no RD392 não está mais na pauta pelos próximos 40 anos? É por causa de um conflito político? ou um conflito sobre a rota final do projeto T2 entre as cidad

Publicado em

projet

Um projeto que venha na hora certa e que melhore nosso dia a dia, o desenvolvimento da entrada para a cidade é essencial, eu apoio o projeto 100%.

Publicado em

Inspiration du Passé Antérieur

O STCRP operou por - 1 curto período, os bondes 64 e 66 de Pt de Bezons até a Porte de Champerret via a Pont de La Puce (: Poussine em francês antigo, nada a ver com o parasita) e até a Porte de Clign

Publicado em

Très bonne idée

De fato, os engarrafamentos na chegada da ponte Bezons são igualmente insuportáveis e inevitáveis. Essa ideia de criar uma via dupla para ônibus no meio da rua é realmente uma ideia com a qual eu conc

Publicado em

Régression organisée

Ao promover o GPE-SGP, a Região está se prejudicando; O medidor automático deve ser abandonado em favor do transporte ferroviário local: bondes RER &amp; FER = Aqui, há a Grande Ceinture Ouest a ser r

Publicado em

Un tram bien pensé

O T2 pode ser estendido e soluções para os problemas de regularidade deste último podem ser implementadas - A semi-automação da parte ferroviária da T2 para reduzir o tempo de viagem dessa parte da ro

Publicado em

Projet intéressant mais...

Este projeto me parece interessante, embora a extensão do T2 me pareça mais sensata. De fato, a expansão urbana atual e futura em Bezons vai explodir o número de passageiros, o que já é muito importan

Publicado em

Disparition Ligne 25 S

Olá, acabei de saber esta manhã no ponto de ônibus Renoir que, como parte do projeto Entre Seine, não haveria mais 25 S! Por que você não fala sobre isso no seu site? O que você propõe como substituto