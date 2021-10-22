A investigação pública
A investigação pública, uma etapa regulatória antes do início das obras, ocorreu de 6 de novembro a 11 de dezembro de 2021 nos municípios de Argenteuil, Bezons, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis, sob a égide de um comissário investigador.
Focava tanto na utilidade pública do projeto quanto na compatibilidade dos documentos de planejamento urbano, e tinha os seguintes objetivos:
- Declarar o interesse geral do projeto Bus Entre Sein
- Declarar todas as obras de desenvolvimento do Bus Entre Seine como de utilidade pública
- Tornar compatíveis os documentos de planejamento urbano que exigem isso.
Esse procedimento se aplica a todos os projetos que impactam seu ambiente. O objetivo é garantir que o público esteja informado e envolvido e que os diversos interesses sejam levados em conta na elaboração das decisões. A organização da investigação pública foi conduzida pelo prefeito de Val-d'Oise. Os serviços da prefeitura dos Yvelines também estiveram envolvidos.
Informações e procedimentos de participação.
De 6 de novembro a 11 de dezembro de 2021, várias modalidades estiveram disponíveis ao público:
- O arquivo completo da consulta pública estava disponível para consulta e permanece acessível no site interno do projeto.
- 8 sessões para discutir com o comissário investigador foram organizadas nas prefeituras de Argenteuil, Bezons, Cormeilles-en-Parisis e Sartrouville, a fim de permitir que o público expresse suas observações escritas e orais.
- Observações e propostas poderiam ser enviadas ao comissário investigador por escrito, por e-mail e no registro de investigação desmaterializado.
A comissão independente de inquérito elaborou um relatório sobre o progresso da investigação pública e deu sua opinião sobre o projeto de extensão.