A investigação pública, uma etapa regulatória antes do início das obras, ocorreu de 6 de novembro a 11 de dezembro de 2021 nos municípios de Argenteuil, Bezons, Sartrouville e Cormeilles-en-Parisis, sob a égide de um comissário investigador.

Focava tanto na utilidade pública do projeto quanto na compatibilidade dos documentos de planejamento urbano, e tinha os seguintes objetivos:

Declarar o interesse geral do projeto Bus Entre Sein

Declarar todas as obras de desenvolvimento do Bus Entre Seine como de utilidade pública

Tornar compatíveis os documentos de planejamento urbano que exigem isso.

Esse procedimento se aplica a todos os projetos que impactam seu ambiente. O objetivo é garantir que o público esteja informado e envolvido e que os diversos interesses sejam levados em conta na elaboração das decisões. A organização da investigação pública foi conduzida pelo prefeito de Val-d'Oise. Os serviços da prefeitura dos Yvelines também estiveram envolvidos.