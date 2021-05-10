Descubra o boletim nº 1

O projeto do ônibus EVE (Esbly – Val d'Europe) atingiu um novo marco em 11 de fevereiro de 2021, com a aprovação do esquema e do arquivo de inquérito de utilidade pública pelo Conselho de Administração da Île-de-France Mobilités.

O projeto continua até hoje com os estudos detalhados do projeto (projeto preliminar). Esta fase de estudo permitirá refinar as escolhas feitas durante os estudos esquemáticos em consulta com as autoridades locais e parceiros do projeto. Os resultados resultantes desse novo período de estudo permitirão fornecer informações completas e qualitativas aos diversos públicos como parte da investigação pública.