No setor Esbly/Coupvray, o ônibus EVE circulará pela RD5d, depois, saindo das estradas existentes pelo campo conhecido como "Vignes Rouges", atenderá a faculdade Louis Braille antes de chegar ao seu término, a estação Esbly.

3 estações estarão localizadas nesta sequência, com cerca de 2,1 km de extensão:

A estação "Les Champs Forts" fica no lado oeste da RD5d, em frente à área residencial homônima, no município de Esbly. –

A estação "Collège Louis Braille" fica no nível do estacionamento do colégio Louis Braille, próximo à antiga estação Champs Forts da SNCF na linha Esbly-Crécy-la-Chapelle.

A estação "Gare d'Esbly", o terminal norte da linha de ônibus Esbly-Val d'Europe, está dentro da futura estação rodoviária Sul da estação de Esbly. Esta estação permitirá conexões com a linha P do Transilien (linhas Paris-Meaux e Esbly – Crécy-la-Chapelle), bem como com todas as linhas de ônibus que atendem as estações do centro.

A chegada do ônibus EVE será acompanhada por uma redefinição dos espaços externos e internos do terreno do colégio Louis Braille para garantir todos os fluxos (pedestres, PRM, bicicletas, carros, ônibus), garantir boas condições de acesso para os ônibus às faixas dedicadas e melhorar todas as funcionalidades (serviço de ônibus escolar, estacionamento para funcionários, ponto de descida, estação rodoviária EVE, etc.). outras linhas de ônibus....).

O projeto exige a construção de uma estrutura de engenharia que permita a travessia da RD5, do Canal de Meaux à Chalifert e da linha de bonde Esbly – Crécy la Chapelle.

Faixas dedicadas a ônibus, estações e instalações dedicadas a modos de transporte ativos (pedestres, bicicletas) serão criadas fora da estrada existente e ao longo da infraestrutura ferroviária.

Uma ciclovia de mão dupla e uma calçada de 2m para pedestres serão construídos na margem oeste da RD5d, ao longo da cerca viva natural que margeia o campo, em linha com os desenvolvimentos propostos na Boulevard Schuman e na RD5d.

ao longo da cerca viva natural que margeia o campo, em linha com os desenvolvimentos propostos na Boulevard Schuman e na RD5d. Além da estação "Les Champs Forts", na direção do setor de campo "Vignes Rouges" em direção à estação Esbly, será construída uma faixa verde de 5 m de largura (para pedestres/ciclistas) do mesmo lado.

Estacionamento para bicicletas (armários seguros e aros) será posicionado nas proximidades imediatas das estações

* Os nomes das estações são provisórios