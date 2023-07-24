Dentro do boulevard circular (RD344), no setor "Intraring", o ônibus EVE circulará pela Avenue Hergé, Rue Morris e sua extensão. Ela cruzará os trilhos ferroviários pela Ponte Morris em direção à estação rodoviária Chessy Sud e depois continuará pela Avenue Séramy. Em seguida, ele virará rio acima de um primeiro entroncamento (K0, atualmente a rotatória Simone Veil) para se juntar à Avenue Schuman e cruzará duas novas pontes e um segundo entroncamento (G) na mesma avenida.

4 estações* estarão localizadas nesta sequência de aproximadamente 3,9 km:

A estação "Ariane", na Avenue Hergé, no nível da Rue d'Ariane, atenderá o ZAC des Studios et des Congrès, o ZAC du Centre Urbain du Val d'Europe e permitirá alcançar a estação Val d'Europe (RER A e rodoviária) a cerca de 280 m de distância.

A estação "Campus" atende o ZAC des Studios et des Congrès e o ZAC du Centre Urbain du Val d'Europe – em particular o futuro Campus no lado nordeste da Avenue Hergé

A estação "Gare de Marne-la-Vallée-Chessy Sud" está localizada na rodoviária sul de Marne-la-Vallée Chessy (conexão com a RER A e a estação SNCF)

A estação "René Goscinny" fica ao norte do cruzamento com a Avenue René Goscinny / Jules Verne. Esta estação facilitará as conexões com as linhas de ônibus que atendem a estação de ônibus Chessy Nord.

Essa sequência permite a reurbanização das rotatórias em encruzilhamentos (K0, H1 e G) para facilitar a travessia do ônibus e garantir melhor legibilidade para o movimento dos modos ativos, ao mesmo tempo em que limita o impacto nos carros.

Em conexão com o desenvolvimento da rede viária principal apoiada pela EPA, está planejada uma ciclovia contínua de mão dupla na margem oeste das avenidas Hergé e Schuman. Uma ciclovia unidirecional e bilateral também está planejada na Avenue Séramy.

A continuidade ciclável entre a Avenue Hergé e a estação Chessy poderá ser realizada pela nova Rue de la Planchette. As instalações para ciclismo nesta seção serão definidas fora do projeto, como parte do estudo de programação em andamento pela EPA França. De fato, a Rue Morris é proibida ao tráfego geral por razões de segurança, já que sua vocação é dedicada ao tráfego logístico e à passagem de ônibus.

Estacionamento para bicicletas (armários seguros e aros) será posicionado nas proximidades imediatas das estações.

* Nomes das estações são provisórios.