Qual é o objetivo da consulta?

A consulta preliminar, organizada de 11 de maio a 26 de junho de 2015, foi uma primeira etapa de informações e trocas com o público.

O Arquivo de Objetivos e Principais Características (DOCP), um suporte para a consulta, possibilita apresentar as principais questões do projeto ao público, em um estágio que ainda está a montante dos estudos.

A consulta focou especialmente nas seguintes perguntas: Você acha que este projeto é apropriado? O que você acha de suas principais características (rota, meio de transporte, estações, etc.)? Você tem alguma sugestão?

Além disso, o projeto de ônibus Esbly-Val d'Europe apresentou várias variantes de rota para a consulta, em Esbly, no entroncamento Marne-la-Vallée – Chessy e no setor Val d'Europe. O público pôde expressar sua preferência pela rota, o que ajudou a informar a decisão dos líderes do projeto, além das limitações técnicas inerentes às diversas opções.

As opiniões e observações coletadas durante a consulta são usadas para alimentar o projeto e foram transcritas no relatório da consulta. Esse documento foi submetido ao Conselho Mobilités de Île-de-France para aprovação e ajudou a orientar o restante dos estudos e a aprimorar o projeto para que atendida melhor às necessidades dos territórios e usuários.

Esse processo de diálogo e informação continuará até a investigação pública, durante a qual um projeto muito mais detalhado será submetido ao público para opinião.