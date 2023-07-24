Instalações contínuas para ciclismo estão planejadas ao longo de toda a rota do EVE Bus. Eles ficarão principalmente nas calçadas e, portanto, fisicamente separados da estrada. Por fim, a reurbanização de cruzamentos circulares em mais cruzamentos urbanos de semáforos proporcionará melhor legibilidade para os ciclistas.

Assim, a continuidade do ciclo será garantida ao longo de todo o linear

Rotas cicláveis também podem se apresentar como ciclovias de mão única, faixa ciclável, zona 30, zona de encontro ou área para pedestres.