O número de linhas de ônibus e sua frequência serão reduzidos?

Uma reorganização da rede de ônibus será estudada nos próximos meses, o que permitirá definir as linhas que operarão no local dedicado e reorganizar as outras linhas, se necessário, para atender o maior número possível de passageiros, mantendo um serviço eficiente e eficiente. A reorganização da rede de ônibus possibilitará que:

Otimize o serviço de ônibus

para incentivar o alimentador para outros modos (RER, Transilien, etc.)

Duplicação de limites

Otimizar os tempos de viagem

facilitar correspondências

Melhorar o serviço oferecido aos usuários

para tornar o transporte público consistente em todo o território.

Essa reorganização já é objeto de uma reflexão que continuará nas fases dos estudos subsequentes.