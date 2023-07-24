Nova linhaEsbly > Val d'Europe
O número de linhas de ônibus e sua frequência serão reduzidos?
Publicado em
Uma reorganização da rede de ônibus será estudada nos próximos meses, o que permitirá definir as linhas que operarão no local dedicado e reorganizar as outras linhas, se necessário, para atender o maior número possível de passageiros, mantendo um serviço eficiente e eficiente. A reorganização da rede de ônibus possibilitará que:
- Otimize o serviço de ônibus
- para incentivar o alimentador para outros modos (RER, Transilien, etc.)
- Duplicação de limites
- Otimizar os tempos de viagem
- facilitar correspondências
- Melhorar o serviço oferecido aos usuários
- para tornar o transporte público consistente em todo o território.
Essa reorganização já é objeto de uma reflexão que continuará nas fases dos estudos subsequentes.