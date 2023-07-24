Ônibus

Nova linhaEsbly > Val d'Europe

O número de linhas de ônibus e sua frequência serão reduzidos?

Publicado em

Uma reorganização da rede de ônibus será estudada nos próximos meses, o que permitirá definir as linhas que operarão no local dedicado e reorganizar as outras linhas, se necessário, para atender o maior número possível de passageiros, mantendo um serviço eficiente e eficiente. A reorganização da rede de ônibus possibilitará que:

  • Otimize o serviço de ônibus
  • para incentivar o alimentador para outros modos (RER, Transilien, etc.)
  • Duplicação de limites
  • Otimizar os tempos de viagem
  • facilitar correspondências
  • Melhorar o serviço oferecido aos usuários
  • para tornar o transporte público consistente em todo o território.

Essa reorganização já é objeto de uma reflexão que continuará nas fases dos estudos subsequentes.