A inserção de faixas exclusivas para ônibus terá consequências no trânsito? Condições de estacionamento?

Os impactos do projeto EVE Bus em seu meio ambiente foram analisados na fase Esquemática, que será desenvolvida posteriormente nas fases posteriores dos estudos. No estágio atual dos estudos, a chegada do ônibus em sua própria faixa terá um impacto muito limitado na oferta de estacionamento. Sobre o tráfego:

Em toda a linha, os cruzamentos integram uma fase específica (semáforo) para garantir a prioridade do ônibus em sua própria faixa.

as faixas dedicadas aos ônibus também podem ser compartilhadas com outras linhas de transporte público em certos trechos: Cours de la Gondoire; estrada de acesso à rodoviária Chessy-Sud; avenida Paul Séramy.