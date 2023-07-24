Nova linhaEsbly > Val d'Europe
Várias rotas estão sendo estudadas?
Vários setores foram alvo de rotas alternativas, que foram propostas para consulta prévia:
- Em Esbly:
Variantes de rota propostas durante a consulta em Esbly A variante de rota via Louis Braille College foiselecionada após a consulta. Levando em conta as opiniões, estudos continuam a esclarecê-la.
- No centro da estação Marne-la-Vallée–Chessy:
Rotas alternativas propostas durante a consulta em Chessy A rota alternativa via Rue Morris foiselecionada após a consulta. Levando em conta as opiniões, os estudos continuarão agora especificando a inserção do ônibus em uma faixa dedicada no centro de integração Marne-la-Vallée.
- No Val d'Europe:
Rotas alternativas propostas durante a consulta no Val d'Europe O ônibus EVE atenderá os municípios de Esbly, Coupvray, Chessy, Montry, Magny-le-Hongre, Montévrain, Serris e Jossigny. A nova linha atenderá várias instalações estruturadas e áreas em desenvolvimento. Também fará parte de áreas já urbanizadas e atenderá estações movimentadas.